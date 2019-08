von Yvonne Würth

Wolfgang Löhle ist alter und neuer Ortsvorsteher. Der Ortschaftsrat Eberfingen tagte zum Thema Haushaltsplan 2020 und mittelfristige Finanzplanung, verabschiedete die beiden ausscheidenden Ortschaftsräte Bruno Jehle nach 15 Jahren und Sandra Wittnebel nach fünf Jahren, die sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatten. Anschließend wurden in der konstituierenden Sitzung die beiden neuen Ortschaftsräte Ulrike Locher und Daniel Armbruster aufgenommen.

Der Ortschaftsrat Eberfingen besteht nun aus folgenden sechs Mitgliedern, alle aus der gemeinsamen Liste Freie Wähler: Ortsvorsteher Wolfgang Löhle (203 Stimmen), neuer Stellvertreter Manuel Rendler (170 Stimmen, Vorgänger Edwin Schanz ließ sich nicht mehr zum Stellvertreter aufstellen) sowie den Ortschaftsräten Florian Blatter (192), Edwin Schanz (175), Ulrike Locher (169) und Daniel Armbruster (161).

Die Wunschliste der mittelfristigen Finanzplanung in Eberfingen wird kurz gehalten. Auf Priorität 1 stehen lediglich drei Posten, die alle den Kindergarten betreffen: Eine neue Rechteck-Kletteranlage für den öffentlichen Spielplatz für rund 5000 Euro, ein neuer Herd mit Induktionsfeld und Backofen für die Küche des Kindergartens in Höhe von 1200 Euro und die Sanierung des Parkplatzes beim Kindergarten, die mit 10 000 Euro eingestellt ist. „Dies ist dringend, wenigstens ein Belag als Notmaßnahme sollte gemacht werden, denn es gibt Löcher. Der Kirchenzugang ist teilweise gefährlich“, wies Ortsvorsteher Wolfgang Löhle darauf hin.

Architekt Bruno Jehle schlug vor, Park- und Fahrfläche getrennt zu halten, den Parkbereich zu pflastern und den Fahrbereich zu teeren: „Pflastern wäre billiger.“ Da der Kirchplatz regelmäßig für Feste genutzt wird, schlug er auch vor, das Thema bei der nächsten Vereinsführerbesprechung mitzunehmen, um ein Konzept zu erstellen. Der „Klassiker“ schlechthin steht seit mittlerweile 20 Jahren auf der Wunschliste und wurde wieder als Priorität zwei mit aufgenommen: Der Abriss oder Alternativbau des alten Spritzenhauses.

Als nächster Termin steht der Festakt zum Abschluss der Flurneuordnung am Sonntag, 8. September an. Zuvor ist geplant, das Dorf samt Friedhof weiterhin zu verschönern. Das 72-Stunden-Projekt hatte den Ortschaftsrat mächtig entlastet: „Die Rechnungen sind sehr übersichtlich für so eine Maßnahme. Wir vom Ortschaftsrat hätten auch länger dafür gebraucht. Das war eine tolle Sache mit dem 72-Stunden-Projekt.“