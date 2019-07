von Rolf Sprenger

Zu einer Doppel-Sitzung des Ortschaftsrates hatte Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser eingeladen. Dabei wurde der Wechsel vom alten zum neugewählten Gremium vollzogen. Als Ortsvorsteher wurde Wolfgang Kaiser bestätigt. Im Mittelpunkt der ersten Versammlung stand die Verabschiedung von Guido Müller.

15 Jahre hatte er sich in die Dienste seines Heimatortes gestellt: nicht nur als geschätztes Ratsmitglied, sondern auch in den Vereinen und im Winterdienst. Aus beruflichen Gründen hatte Müller im Mai nicht mehr für den Ortschaftsrat kandidiert. Auch an diesem Abend war er verhindert; die Dankesurkunde soll er noch in angemessenem Rahmen erhalten.

Breitbandausbau geht weiter

Positive Nachrichten konnte Wolfgang Kaiser im Bereich der Infrastruktur vermelden. Die Arbeiten am Breitbandausbau, werden nach den Handwerkerferien wieder aufgenommen, und sollen in diesem Jahr beendet werden. Gesucht werden hierfür noch Deponieflächen, um die Arbeiten möglichst reibungslos, voran treiben zu können.

Erheblich vorangekommen ist auch die Erneuerung des Rastplatzes. „Wir haben gemeinsam eine tolle Arbeit geleistet. Besonders der Grill ist einzigartig geworden“, kam Wolfgang Kaiser ins Schwärmen.

Der einzige ärgerliche Punkt war die Beschmierung eines Ortschildes mit rassistischen Parolen. „Dies braucht es nicht in unserem Ort“, stellte Wolfgang Kaiser klar.

Tobias Gisy rückt nach

Bei der Konstituierung des neuen Ortschaftsrates nahm Tobias Gisy den freien Platz von Guido Müller ein. Sowohl Wolfgang Kaiser als Ortsvorsteher als auch Tobis Gisy als sein Stellvertreter wurde einstimmig das Vertrauen bekundet. Die bisherige Stellvertreterin Beate Stich wollte dieses Amt aus beruflichen Gründen nicht mehr ausführen, bleibt dem Gremium aber erhalten.

Anschließend gab Michael Harder den Plan für den weiteren Ausbau des Rastplatzes bekannt. Der Bau der Schutzhütte wird zeitnah in Angriff genommen, und soll bis Ende September fertig gestellt sein. Bürgermeister Joachim Burger, dankte dem Ortschaftsrat und insbesonders Wolfgang Kaiser, für seine bisherige 15-jährige Amtszeit, zum Wohl des Ortes.

Neue Gespräche zur Ortsumfahrung

Natürlich darf bei einer Versammlung in Grimmelshofen das Thema Umfahrung nicht fehlen: „Wir werden in Kürze mit führenden Mitgliedern des Verkehrsauschusses, Gespräche über die neue mögliche Trassenführung haben“, verkündete Bürgermeister Joachim Burger dem Gremium und den Bürgern.

