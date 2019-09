von Yvonne Würth

Zum Abschlussfest nach 19 Jahren Flurbereinigungsverfahren in Eberfingen lud der Vorsitzende Daniel Armbruster. Gemeinsam mit dem übrigen Vorstand und der Dorfgemeinschaft Eberfingen wurde trotz des strömenden Regens gefeiert. Dank sprachen Landrat Martin Kistler und Bürgermeister Joachim Burger sowie der Vorsitzende für Flurneuordnung Daniel Armbruster aus, bevor Ortsvorsteher Wolfgang Löhle den Festreigen moderierte.

Für Unterhaltung sorgte der Musikverein Eberfingen. Beim Fliegermarsch klatschte das Publikum eifrig mit und dankte mit einem jubelnden Applaus, das Badner Lied wurde selbstverständlich mitgesungen. | Bild: Yvonne Würth

Im Vorfeld hatte Landrat Martin Kistler das Gebiet erkundet. Mit entsprechend vielen Superlativen würzte er seine Rede, da er sich begeistert von der Flurneuordnung Eberfingen zeigte. Nach den abgeschlossenen Flurneuordnungen in Schwaningen, Wangen und Bettmaringen konnte auf dem Gebiet der Stadt Stühlingen nun das elfte Flurneuordnungsverfahren seit 1954 abgeschlossen werden.

„Die Entwicklung des ländlichen Raumes bleibt eine unverzichtbare Aufgabe.“ Die Kombination von Feld- und Waldreform, Bodenordnung auch in der Ortslage sowie Grenzbegradigungen mit Einbezug von Mauchen und Stühlingen hatte die Verbesserung der Bewirtschaftung als Hauptaufgabe. In einem Verhältnis von drei zu eins konnten Teilbereiche zusammengelegt werden. Die Bereiche der Aussiedlerhöfe wurden weitestgehend um die Höfe festgelegt. „Die Befestigung von steilen Abschnitten wurden mit Rasenverbundsteinen vorgenommen, ich hoffe, dass das nachhaltig ist.“

Bürgermeister Joachim Burger zeigte sich zufrieden mit der Flurneuordnung in Eberfingen, gab es doch für die 2,4 Millionen Euro Kosten einen Zuschuss von 83 Prozent, rund 1,6 Millionen Euro: Würde man die öffentlichen Gelder aufaddieren, die insgesamt in allen Stühlinger Flurbereinigungsverfahren zur Strukturverbesserung bis heute bewilligt wurden, so dürfte Stühlingen einen der Spitzenplätze unter den Flurbereinigungsgemeinden in Baden-Württemberg einnehmen. | Bild: Yvonne Würth

Die Wege wurden im Dachprofil erstellt, damit das Wasser besser abfließen kann. Kürzere Fahrwege ersparen den Landwirten unnötige Zeit. Daneben wurden Landschaftspflege und Naturschutz betrieben und Hecken gepflegt. 230 neue Obst- und Laubbäume wurden freiwillig im Rahmen der Flurneuordnung von den Eigentümern gesetzt. Wasserschutzzonen und Gewässerrandstreifen wurden neu ausgewiesen. „Aus vielen kleinen Waldstücken sind große Bereiche entstanden.“ Für die Erholung sorgen Ruhebänke und der bereits seit Jahren genutzte Nordic-Walking-Pfad.

Dankesworte und Geschenke sowie Blumen und eine Luftaufnahme gab es für die zahlreichen Beteiligten, darunter die ausführende Ingenieurin und „Ehren-Eberfingerin“ Ilse Bruttel, die leitende Ingenieurin Karin Kirchner-Behringer sowie die Techniker, vertreten von Patrick Arndt. Volker Wiest vom Landratsamt, sowie Werner Stihl waren ebenfalls anwesend, Urlaubsgrüße aus Griechenland sendete Bürgermeisterin a.D. Isolde Schäfer.

Das Eberfinger Team erhielt besonderen Beifall, besonders Karin Teufel, die in den 19 Jahren die notwendige Ruhe bewahrt hatte und als Ansprechpartnerin vor Ort da war, um nötige Fragen Zeitnah zu klären. Die Besichtigung des neuen Feldwegekreuzes (Karin Teufel und Bruno Jehle) zusammen mit einem kleinen Rundgang zu Friedhof und Kapelle waren geplant. Auch wenn sich das Dorf bei Dauerregen nicht von seiner besten Seite zeigen konnte, ist doch deutlich, was sich in den vergangenen 19 Jahren getan hat, wobei auch die Dorfgemeinschaft mitgezogen hatte.