von Yvonne Würth

Zum gemeinsamen Kirchenkonzert laden die beiden Vereine Musikverein Eintracht Ober-Unterwangen und Kirchenchor Stühlingen am kommenden Sonntag, 3. November um 18 Uhr in die Heilig Kreuz Kirche Stühlingen. Die Gäste erwartet ein besonders ansprechendes Konzertprogramm unter Leitung von Emilia Bergmüller und Engelbert Siebler, das im gemeinsamen Abschluss mit „Adiemus„ von Karl Jenkins/Steven Walker und der „Hymne an die Freundschaft“ von Kurt Gäble gipfelt.

Das besondere beim Musikprojekt und Lied „Adiemus„ ist die Verbindung von harmonischem Chorgesang und Orchester in einer ethnischen Art, ähnlich wie Enigma. Bekannt wurde das Lied bereits 1994, als der walisische Komponist Sir Karl William Pamp Jenkins CBE die Musik für einen Werbespot einer Fluggesellschaft komponierte. Für das Projekt Adiemus erfand er eine bedeutungslose Sprache, die – speziell für Gesang geeignet – nicht mit Inhalten von der Stimmung ablenken sollte.

Der Kirchenchor eröffnet den Konzertabend mit zweimal vier geistlichen Liedern und startet mit keinem geringeren als dem Komponisten Johann Sebastian Bach mit „Jauchzt dem Herrn alle Lande“. „Ubi caritas“ (lateinisch „Wo die Liebe ist“) ist eine Antiphon (Gegengesang/Wechselgesang) aus der Liturgie des Gründonnerstags. Der Text eines unbekannten Autors lehnt sich an den ersten Johannesbrief an, ist in einer Handschrift aus dem Kloster St. Gallen aus dem 8. Jahrhundert überliefert und wurde oft vertont, der Kirchenchor Stühlingen wählte die Vertonung von Audrey Snyder. „Locus iste“ (Dieser Ort) sind die Anfangsworte der lateinischen Motette von Anton Bruckner in C-Dur aus dem Jahr 1869 für die Einweihung der Votivkapelle im Mariä-Empfängnis-Dom in Linz.

Mit der Filmmusik des Komponisten Miklos Rozsa zum Historienfilm „Ben Hur„ eröffnet der Musikverein Wangen seinen Konzertteil. Der Komponist erhielt für die dramatische Filmmusik mit psychologischen Untertönen einen Oskar. Barry Manilow wurde mit dem Hit „Mandy“ 1974 weltweit erfolgreich, die Wangener Musiker spielen Barry Manilows „One Voice“, bearbeitet von Frank Bernaerts. Das Lied wurde in der englischen Sitcom „Nur Narren und Pferde“ gezeigt, in der die betrunkene Hauptfigur namens Del Boy mit dem Singen des Liedes einen Aufruhr verursacht. Das Euphonium startet solistisch, bis die übrigen Instrumente nacheinander einsetzen.

Kontakt: Der katholische Kirchenchor Stühlingen mit der Vorsitzenden Rosi Hotz ist zu erreichen unter der Telefonnummer 07744/10 37, der Musikverein „Eintracht“ Ober-Unterwangen mit der Vorsitzenden Carola Fricker unter der Telefonnummer 07703/93 26 21.