von Johannes Renner

Weizen ist einer der größten Ortsteile Stühlingens. 560 Menschen leben aktuell hier. Ortsvorsteherin Gaby Fischer spricht über die Vorzüge ihrer Heimat. "Wir haben hier ein gutes Miteinander und alles, was man zum Leben braucht." Dabei verweist sie vor allem auf den Dorfladen, der regionale Produkte anbietet und auf den die Weizener "stolz" sind. Die vielleicht etwas höheren Preise relativieren sich, wenn man Sprit- und Zeitersparnis bedenkt.

Attraktiv für Touristen

Seit 1999 ist Gaby Fischer (FW) Ortsvorsteherin in Weizen. In Stühlingen geboren und in Weizen aufgewachsen, kennt sie sich aus in der Region. Weizen liege zentral und so könne man zum Beispiel schnell in die Schweiz, an den Schluchtensteig oder an den Schluchsee gelangen. Das erhöht die Attraktivität für Touristen. Gastronomisch ist in Weizen nur noch das Gasthaus "Zum Kreuz" aktiv, nachdem die "Sonne" in Weizen Bahnhof nur noch als Sto-Kantine dient.

Der Stühlinger Ortsteil Weizen liegt in idyllischer Landschaft. Bild: Johannes Renner

Die Firma Sto ist der größte Arbeitgeber des Ortes und weit über die Grenzen hinaus bekannt. Neben dem Weltunternehmen gestalten Betriebe von Schreinerei über Elektronik bis zum orthopädischen Schuhmacher das Gewerbe des Dorfes. Die gute Infrastruktur mit Kindergarten und Schule sorgt dafür, dass auch immer wieder junge Menschen ins Dorf ziehen. Die Grundschule Weizen besuchen nach Angaben Fischers derzeit circa 80 Schüler. "Es ist Heimat", sagt sie und betont, dass das Dorf durch seine Lage und Infrastruktur für Familien sehr attraktiv sei.

Die Grundschule in Weizen besuchen derzeit etwa 80 Schüler. Bild: Johannes Renner

Das Vereinsleben sieht, wie in den meisten Dörfern, jedoch weniger rosig aus. "Der Singkreis ist gestorben", sagt die Ortsvorsteherin. Einzelne Vereine haben Nachwuchsprobleme. Der FC Weizen ist der größte Verein des Ortes und hat Mitglieder aus allen übrigen Ortsteilen. Daneben gibt es sieben weitere Vereine: Musik, Narren, Feuerwehr-, Kultur, Frauen-, Modellflug- und Tischtennis.

Malerische Natur und Erlebnis auf Schienen

Die malerische Natur der Umgebung ist für Wanderungen geeignet. Im Sommer sind die beiden Rastplätze beliebt und die Klausenhütte ist ein gefragtes Ziel für Einheimische wie Gäste. Die heutige Kirche Weizens wurde 1838 neu erbaut und ist dem heiligen Konrad geweiht. Ein touristischer Höhepunkt in dem Ort ist die Sauschwänzlebahn, die über die Grenzen hinaus bekannt ist.

Auch Junge kehren wieder zurück

"Wir waren auch schon mal unter 500", sagt Fischer, die stellvertretende Vorsitzende der Freien Wähler ist. Mittlerweile habe sich die Einwohnerzahl aber stabilisiert. "Das Baugebiet hilft, dass Junge auch wieder zurückkehren oder neu dazukommen", so Gaby Fischer, die sich für Weizen aber gleichwohl noch mehr Bauplätze wünscht.

Hier wird in Weizen gearbeitet

Die Ehrenbachhalle steht kurz vorm Abschluss der Sanierungsarbeiten. Ende Oktober wird es voraussichtlich eine Einweihungsfeier geben. Eine marode Brücke ist derzeit und wahrscheinlich noch bis nächstes Jahr gesperrt. Nach Angaben der Ortsvorsteherin laufe das Zuschussverfahren noch und daher sei noch nichts ausgeschrieben.

Die Sanierungsarbeiten in der Ehrenbachhalle stehen kurz vor dem Abschluss. Bild: Johannes Renner

Eine andere Baustelle ist das Internet. Die Leitungen seien komplett verlegt, doch es fehle noch ein Anbieter. "Das ist wie ein neues Auto ohne Sprit", beklagt die 61-Jährige, die befürchtet, dass das noch eine Weile dauern kann.

Steckbrief In einer Urkunde des Klosters St. Gallen wird Weizen als "Wizia" schon 778 erwähnt. 1275 gelangte St. Blasien in Weizener Grundbesitz. Heute leben 560 Einwohner in Weizen. Die Fläche beträgt 9 656 401 Quadratmeter. Ortsvorsteherin ist seit 1999 Gaby Fischer (Freie Wähler). Weitere Infos im Internet (www.stuehlingen.de).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein