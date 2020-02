Beim Bunten Abend des Narrenvereins Weizen geben Schlossherr und Hofnarr den Ton an – und die Besucher ordnen sich unter.

Ein gelungenes vierstündiges Programm des Narrenvereins Weizen erlebte das Publikum in der Ehrenbachhalle Weizen. In drei Blöcken mit zwei Pausen präsentierten die Narren ihre Ideen zum Motto „1292, Fasnet in Weizen wie zur alten Ritterszeit