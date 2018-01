Stühlingen Wechsel an der Vorstandspitze des Musikvereins Ober- und Unterwangen

Der Musikverein Ober- Unterwangen wählt Alex Güntert zum neuen stellvertretenden Vorsoitzenden. Markus Keller stand für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung.

Wangen (rvk) Die Freundschaft zur West Side Band in Oberwangen bei Bern war es, die die Hauptversammlung des Musikvereins Ober- Unterwangen im Gasthaus "Adler" in Bettmaringen prägte. Der Ausflug mit Doppelkonzert im schweizerischen Oberwangen war einer der Höhepunkte im Jahreslauf. Am 14. April gibt es eine Neuauflage des Doppelkonzertes, dann aber in der Gemeindehalle in Eggingen.

Im Rückblick ließ Vorsitzende Karola Fricker unter anderem das gemeinsame Osterkonzert mit dem Musikverein Weizen und das Theaterstück Revue passieren, das in diesem Jahr 400 Zuschauer in den Festsaal in Oberwangen führte. Besonders erfreut ist das dreiköpfige Vorstandsteam um Karola Fricker über den Wechsel von neun Zöglingen in die Reihen der Aktiven. Für ein Loch in der Vereinskasse hat der Umstand gesorgt, dass für das sehr erfolgreiche Bezirksmusikfest 2016 Steuern nachbezahlt werden mussten, so Kassiererin Elena Bernhard.

Nun will der Vorstand mit Hilfe eines Fördervereins die Steuerlast günstiger verteilen. Dazu gab der Vorstand einige Erläuterungen. Die Gründungsversammlung soll in Kürze stattfinden. Unter der Leitung von Ortsvorsteher Harald Hofmeier wurden der stellvertretende Vorsitzende, zwei Beisitzer, der Schriftführer neu gewählt. Da der bisherige Stellvertreter Markus Keller sich nicht mehr zur Wahl stellte, musste ein Ersatz gesucht werden. Gefunden wurde dieser in Form des bisherigen Beisitzers Alex Güntert. Schriftführerin Sandra Zoller und Beisitzerin Tanja Reichert wurden bestätigt, ebenso Jugendvertreterin Letizia Rehm. Neuer Beisitzer ist Roy Preiser.

Der Bericht des Dirigenten Engelbert Sieber war alles in Allem positiv, nur eines hat ihm nicht gefallen: Der Auftritt am Rastplatzfest in Bettmaringen schien den Musikern nicht gelegen zu haben. "Ich habe keine Erklärung dafür, warum es den Musikern an diesem Tag schwer fiel, die gewohnte Qualität zu liefern." Geplant sind 2018 die Anschaffung einer Oboe und einer Bass-Klarinette.