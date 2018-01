Stühlingen Vorstand des Gemischten Chores Grimmelshofen ist wieder komplett

Der Vorstand des Gemischten Chores Grimmelshofen ist wieder komplett: Bernhard Burger hat den vakanten Posten des stellvertretenden Vorsitzenden übernommen. Der Dirigent lobte die Sänger für Probenteilnahme und Einsatz.

Grimmelshofen – Viel Lob erhielten die Sänger des Gemischten Chores Grimmelshofen von ihrem Dirigenten Andreas Heer bei der Hauptversammlung. Nicht nur dass die Probenstatistik auf eine stolze Zahl von 90,8 Prozent angestiegen ist, auch die Erfolge im vergangenen Jahr honorierte der Chorleiter entsprechend. „Es war ein ereignisreiches Jahr, insgesamt hatten wir zehn Auftritte bei Gottesdiensten und ich bin stolz darauf, dass recht viele aus unserem Chor noch zusätzlich beim Projektchor zur Verabschiedung von Pfarrer Winter dabei waren.“

Besonderes lobte der Chorleiter auch die Bereitschaft der Aktiven, zu denen inzwischen auch die Sänger aus Blumegg gehören, an verschiedenen Festtagen sogar zwei Mal in der Kirche zu singen: Ein Mal in Grimmelshofen und gleich am selben Morgen auch in Blumegg. Ein großer Erfolg war laut Andreas Heer der Auftritt beim Frühlingskonzert in Ewattingen. Obwohl hier einige Sänger mit etwas Nervosität zu kämpfen hatten, sangen sie doch das erste Mal auf einer großen Bühne in einer großen und dazu noch voll besetzten Halle. "Hier haben die Grimmelshofener ein gutes Bild abgegeben und alles hat wunderbar funktioniert.“

Der Jahresrückblick von Andrea Burger, der eine große Vielfalt von Unternehmungen aufgezeichnet hatte, rief besonders den Ausflug nach Stuttgart mit den vielen Besichtigungen in Erinnerung. Jutta Duttlinger, die in ihrem ersten Jahr als Vorsitzende ihre Feuertaufe bestanden hat, äußerte sich positiv über die Zusammenarbeit. „Wir haben viel Arbeit, aber wir haben ja auch das Vergnügen und das ist doch auch schön“, sagte die Vorsitzende und erklärte, dass sie sich gut in ihr Amt eingefunden habe.

Bei den Neuwahlen, die von Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser geleitet wurden, wurden alle bisherigen Vorstandsmitglieder in ihrem Ämtern bestätigt. Vakant war bisher das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden, diesen Posten übernahm Bernhard Burger. Bernhard Burger hatte mit Elisabeth Held das Amt des Revisors inne und auch Elisabeth Held bat um Ablösung. Dafür wurden Ewald Schillinger und Gottfried Keller gewählt.

Im vergangenen Jahr musste der Chor zwei Abgänge hinnehmen, der Chor besteht aktuell aus 30 aktiven und 17 passiven Mitgliedern sowie zehn Ehrenmitgliedern. Als beste Probenbesucher (100 Prozent) erhielten Andreas Heer, Marina Duttlinger, Paula Kehl, Elisabeth Burger, Brigitte Heer, Monika Gisy und Fritz Kehl ein Präsent.