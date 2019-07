von sk

Eine Vorfahrtsverletzung führte am Dienstag, 2. Juli, auf der L 169 bei Stühlingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem die beiden Fahrerinnen schwere Verletzungen davontrugen. Gegen 17.15 Uhr bog eine 25 Jahre alte Audi-Fahrerin von der untergeordneten Kreisstraße aus Richtung Mauchen in die Landstraße nach links in Richtung Bonndorf ein. Dabei missachtete sie laut Polizeibericht die Vorfahrt eines von dort kommenden Mercedes-Benz. Der Audi und der Mercedes stießen zusammen. Die Audi-Fahrerin und die 23-jährige Mercedes-Fahrerin erlitten schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Autos wurden schwer beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden am Audi auf rund 18 000 Euro, am Mercedes auf rund 8000 Euro. Die Feuerwehr war ebenso in das Einsatzgeschehen eingebunden. Zusammen mit einem Fachbetrieb wurde ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt.