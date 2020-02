von Edelgard Bernauer

Alban Schuele (75) ist im Gasthaus „Krone“ in Stühlingen aufgewachsen. Die dortige Gaststube war das Wohnzimmer. Er war früh dafür zuständig, dass immer ausreichend Getränke hinter dem Tresen waren und in der dazugehörenden kleinen Landwirtschaft hieß es kräftig anzupacken. „Ziemlich bald bemerkte ich, dass aus mir nie ein Bauer werden würde“, schmunzelt er.

Zur Person Alban Schuele wohnt mit Frau Pinky in Scottsdale/Arizona. Die beiden Kinder leben in Los Angeles und New York. Im Mai kommt er mit seiner Frau mal wieder in die alte Heimat. Grund ist ein Treffen, das in Würzburg stattfindet. Auch bei Schwägerin Christa Schuele in Stühlingen ist ein längerer Besuch geplant.

Also wanderte Schuele 1963, noch nicht volljährig, mit einem Immigranten-Visa in die USA aus.

Als gelernter Bankkaufmann gelangte er auf der Karriereleiter in relativ kurzer Zeit nach oben. Obwohl er den geforderten Eignungstest nicht bestand, weil sein Englisch noch ungenügend und das amerikanische Bankensystem völlig anders war, erkannte die Personalabteilung einer lokalen Bank in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona sein Potenzial und stellte ihn ein.

Zuerst durfte er nur in einer kleinen Abteilung (Geldzählgruppe) manuell Geldscheine zählen. Nach ein paar Monaten wurde er als Abteilungsleiter in die Zweigstelle der Bank versetzt.

Alban Schuele erinnert sich gerne an die Zeit damals zurück: „Deren Filialleiter riet mir zu einem Volkswirtschaftsstudium und bot mir sogar einen günstig gelegenen Arbeitsplatz an, an dem ich so viele Stunden arbeiten konnte, wie mein Studium das zuließ.

Ich schloss mein Volkswirtschaftsstudium an der Thunderbird School of Global Management mit dem Bachelor of Science Economics ab. Kurz zuvor heiratete ich meine große Liebe Pinky. Mit ihr bin ich inzwischen 51 Jahre verheiratet. Meine Frau Pinky lernte in elf Monaten am Hamburger Goetheinstitut besser deutsch als ich mit meinem Schwarzwälder Dialekt. Ohne Pinky hätte ich meinen Aufstieg wohl nicht geschafft.“

1970 wurde er in die Zentrale nach New York geholt, wo er nach Stationen in Mailand, Hamburg und Frankfurt ein großes Resort für Tochtergesellschaften zentraleuropäischer Großfirmen übernahm. 1980 wechselte er in die Industrie zu American Hoechst Corporation.

Schuele wurde Präsident der Hoechst Celanese Corporation Canada Inc. in New Jersey. Später wurde er Präsident der Celanese Canada Inc. in Montreal. „Die vier Jahre dort von 1991 bis 1995 waren für mich und meine Familie mehr als cool.“

1996 zog die Familie nach Frankfurt. „Dort fiel die Entscheidung, die Life Science Bereiche mit einer französischen Firma zu vereinen, was mir die günstige Gelegenheit gab, mein hektisches aber äußerst interessantes Berufsleben aufzugeben.“