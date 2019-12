von Yvonne Würth

Zum Jahreskonzert lädt der Musikverein Bettmaringen am Samstag vor dem vierten Advent, 21. Dezember um 20 Uhr in das Gemeindehaus Bettmaringen ein. Die Zuschauer werden vom Moderatoren-Duo Carmen Boll und Jochen Amann mit auf eine Zeitreise genommen.

Dazu wird der komplette Saal in eine Zeitmaschine verwandelt. Die weiteste Reise geht zurück ins Jahr 1300. Mit dem Stück „Castrum Allemorum„ reisen die Musiker ins Mittelalter. Der „Wind of Change“ wehte im Jahr 1989, dem Jahr des geeinten Deutschlands. Das „La La Land“ erinnert an die Zeit um das Jahr 1952, mit „Kaiserin Sissi“ wird die Monarchie von 1854 gefeiert, manche der Musiker waren live mit dabei bei „Pur in Concert“ 1993. Brandneu ist das Stück „All Glory Told„ von 2019. Gerne zurückerinnern sich die Besucher wohl an den „Summer Of 69“, die ersten Fahrten mit dem Zug gab es 1863, das Stück „Western Train“ erinnert daran.

Zwei besondere Ehrungen schließen sich an: Seit unglaublichen 60 Jahren hält Hermann Majocko der Blasmusik und seinem Heimatverein die Treue. Er erhielt die Diamantene Ehrungsnadel vom Blasmusikverband Hochrhein. Manuela Boll wird vom neuen Vorstandsduo Stefan Heer und Sascha Boll zum Ehrenmitglied ernannt, da sie seit 25 Jahren mit dabei ist. Auch werden diese das ein oder andere über ihren musizierenden ehemaligen Ortsvorsteher zu erzählen haben. Beiden zu Ehren wird die Polka „Ein Leben lang“ von den Fäaschtbänklern gespielt.