von Yvonne Würth

Das Konzert mit dem Trio Amabile, „den liebenswerten Drei“, wie Organisator Bruder Jürgen übersetzt, kam beim Publikum in der rappelvollen Klosterkirche bestens an. Astrid Heider (Altblockflöte, Querflöte), Otmar Mayer (Waldhorn, Orgel, Bearbeitungen) und Stefan Langhammer (Gitarre) unterrichten neben ihrer Tätigkeit in verschiedenen Ensembles, darunter dem Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen, an der Musikschule Blumberg.

Stühlingen: Initiator und Organisator Bruder Jürgen Meyer bereitet sich stets akribisch auf die Konzertreihe „Musik im Kloster“ vor und führt informativ und kurzweilig durch das Programm. | Bild: Yvonne Würth

Für die eigenwillige Besetzung mit Querflöte, Waldhorn und Gitarre gibt es so gut wie keine Literatur, deshalb hat Otmar Mayer kurzerhand geeignete Stücke umgeschrieben, lediglich von Michael Praetorius (1571-1621) wurden drei Tänze aus „Terpsichore“ im Original gespielt, für Altblockflöte, Horn und Gitarre. „Das Horn wird den ganzen Raum sanft umhüllen“, freute sich Bruder Jürgen auf das Konzert. Mit großer Wahrnehmungsschulung spielten die drei Musiker ihre durch die verschiedenen Instrumente immer gut heraushörbaren Stimmen: „Hier ist ein Trio, das wirkt zusammen und jeder spielt zum Vorteil des anderen, dafür bin ich sehr dankbar.“ Das Lautenkonzert des Priesterkomponisten aus Venedig, Antonio Vivaldi (1678-1741) wurde für Querflöte und Gitarre bearbeitet. Die beiden schnellen Rahmensätze mit Intervallsprüngen und viel Bewegung bildeten einen geeigneten Kontrast zum mittleren Satz voller Klang und Harmonie.

Höchenschwand Solistische Einlagen als Würze beim Abschlusskonzert der Singwoche Das könnte Sie auch interessieren

Der Höhepunkt des Konzertes wurde gleich doppelt vom Publikum beklatscht, ein Trio von Josef Haydn (1732-1809). Das Gute-Laune-Stück beeindruckte mit seinen heiteren und lieblichen Klängen. Bevor die drei Musiker auf die Empore zur Orgel wechselten, intonierte Astrid Heider „Syrinx“ von Claude Debussy (1862-1918), einem Standardrepertoirestück für Solo-Querflöte. Auch hier erzielte sie mit dem Wechsel zwischen langsamen, klangvollen Passagen und schnellen Läufen ihre eigene gefühlvolle Interpretation.

Waldshut-Tiengen Das Signal für den Erhalt der historischen Eisenbahnbrücke steht auf grün Das könnte Sie auch interessieren

Im zweiten Konzertteil wurde es dramatisch mit dem „Tanz der Ritter“ von Sergei Prokofjew (1891-1953) aus dem Ballett „Romeo und Julia“ oder traurig mit dem Adagio „Concierto de Aranjuez„ von Joaquin Rodrigo (1901-1999) mit einer Hommage an die Gitarre. Beendet wurde das Konzert mit dem beliebten Choral aus „Wachet auf“ von Johann Sebastian Bach (1685-1750), der das Trio-Spiel perfektioniert hat.

Weimarer Barockensemble

Für das nächste Konzert der Reihe „Musik im Kloster“ werden noch Spender für den Transport des Cembalos gesucht. Das Weimarer Barockensemble mit zwei Blockflöten, Cembalo und Violoncello spielt am Samstag, 5. Oktober, um 17 Uhr mit Werken von Johann Sebastian Bach und anderen Komponisten aus der Barockzeit.