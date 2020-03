Stühlingen vor 3 Stunden

Viele Fragen wegen Corona: So informiert die Stadt Stühlingen in Krisenzeiten

Ab sofort sind sämtliche städtischen Einrichtungen – auch das Rathaus – geschlossen. Bürger in Stühlingen werden aufgefordert sich auf der Homepage der Stadt Stühlingen über aktuelle Entwicklungen und Verordnungen zu informieren. „Gerne kann auch per E-Mail oder telefonisch nachgefragt werden“, teilt Bürgermeister Joachim Burger in einer Pressemitteilung mit.