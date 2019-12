von Yvonne Würth

Zum Weihnachtstheater „Wer nicht hören will, muss fühlen“ von Beate Irmisch lädt der Musikverein Grimmelshofen am Wochenende des vierten Advents ein. Das Team der Laienschauspieler um Regisseurin Elke Keller hat sich mit dem zweistündigen Dreiakter seit November auf den Auftritt gründlich vorbereitet.

Von zehn ausgewählten Werken übergaben Silke Wissmann-Gut und Thomas Gut drei für die Endauswahl an die Regisseurin Elke Keller. Als Debütantinnen können Verena Kaiser und Linda Heer begrüßt werden. Sie ergänzen das Team, das aus den erfahrenen Schauspielern Raimund Berger, Thomas Gut, Sarah Berger, Sebastian Kaiser, Vanessa Kehl, Ralf Burger und Christine Wittig besteht. Hinter der Bühne sind neben Regisseurin Elke Keller auch Silke Wissmann-Gut und Lisa Kaiser für die Soufflage und Maske zuständig, Ralf Burger und sein Team bereiteten das Bühnenbild und die Technik vor.

Komödie um eigensinnigen Kauz

Die Handlung spielt in der sehr verlotterten Wohnung von Onkel Mattes. Mit so alltäglichen Dingen wie frischer Unterwäsche und Dusche nimmt er es nicht so genau. Als tierlieber Kauz lässt er auch Nachbars Katze des nachts in die Wohnung, da es draußen kalt sein könnte. Seine Nichten Helma und Josefa kümmern sich um ihn, da sie es ihrer Mutter auf deren Totenbett versprochen hatten.

Da sie der Sache nicht mehr länger Herr werden, engagieren sie eine Polin als Rundumbetreuung. Da diese ausgerechnet für den Tag erwartet wird, an dem Mattes‘ Kumpel Harry die Wohnung für seine eigenen Zwecke nutzen möchte, kommt es natürlich zu einigen turbulenten Szenen. Für Verwirrung und Klamauk sorgen außerdem der Staubsauger-Vertreter, die neue Freundin des verheirateten Harry und die Familienmitglieder von Mattes.