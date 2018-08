von Johannes Renner

Stühlingen – Sommerzeit ist Urlaubszeit. Davon profitieren auch die Campingplätze. Die Anlage in Stühlingen ist schon seit 1956 in Betrieb. Angela Mut, Platzbetreiberin in Stühlingen, spricht über den besonderen Reiz des Areals.

Ruhe und Idylle nahe der Wutach

"Wir haben hier Ruhe und Idylle. Neu ist ein Abgang bei der Wutach, an dem sich die Gäste gern die Füße waschen." Auch aus dem Ausland kämen Liebhaber der Camping-Kultur. Der nahe Schluchtensteig ist ein wichtiger Grund dafür und ein Anziehungspunkt über Grenzen hinweg. "Schweizer, Holländer, Rumänen kommen und dieses Jahr besonders viele Franzosen." Dabei trifft man verschiedene Altersklassen an. Auch Pfadfindergruppen haben den Platz besucht.

48 Stellplätze auf dem Campingplatz

48 Stellplätze gibt es am Stühlinger Campingplatz. "Er ist nicht voll ausgelastet", sagt Mut. Die 78-Jährige kommt morgens und abends jeweils für drei Stunden zum Platz, um nach dem Rechten zu sehen, die Hauptsaison dauert von Ende Juni bis zum 1. September. Die Kosten für einen Stellplatz (Caravan oder Zelt plus Auto) betragen derzeit 20 Euro pro Nacht. Im Preis inbegriffen ist eine Konuskarte, mit der man kostenlos Bus und Bahn des Bezirks nutzen kann. Die Gäste können auch Wohnwagen mieten. Die Tagespreise liegen zwischen 35 und 45 Euro. Dauerstellplätze sind für eine Jahresgebühr von 820 Euro zu haben.

Natur und Ruhe als Vorzüge

Die Vorzüge idyllischer Ruhe weiß auch Silvia Mertens aus Wuppertal zu schätzen. Die 55-Jährige ist zum ersten Mal in Stülhlingen und seit zwei Wochen auf dem Platz. Von der Stadt habe sie noch nicht viel gesehen, die Natur und die Ruhe seien für sie das Wichtigste. "Man ist nicht so gebunden, wie in einem Hotel. Ich kann frühstücken wann ich will und bin insgesamt freier. Hier kann ich Ich sein." Den Alltagsstress und die Hektik hinter sich zu lassen, ist für Mertens das entscheidende Motiv zum Campen. "Es ist einfach eine sehr schöne Gegend hier", ergänzt sie.

Dauercamper Markus Fischer mag die Natur und Ruhe der Region. Bild: Johannes Renner

So sieht es auch Markus Fischer. Der 58-Jährige ist Dauercamper, hat keine Wohnung und bereut nichts. "Ich mag die Ruhe und die Natur. Eine feste Wohnung vermisse ich nicht." Fischer ist sieben Monate im Jahr auf dem Platz in Stühlingen. Den Rest des Jahres verbringt er auf einem Platz in Andalusien. Dorthin will er dauerhaft ziehen, sobald er in Rente ist. Vom Stühlinger Platz ist er wegen der günstigen Preise und der guten Lokalität angetan.

