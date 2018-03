Stühlingen Unvergessen: Die Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Grimmelshofen, an der der 91-jährige Heinrich Blattert mit spannender Geschichte an früher erinnert

Unvergessen: Die Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Grimmelshofen, an der der 91-jährige Heinrich Blattert mit spannender Geschichte an früher erinnert

Die jüngste Sitzung der Feuerwehrabteilung Grimmelshofen bleibt sicher unvergessen. Der 91-jährige Heinrich Blattert erinnert sich an früher und schildert, wie die Feuerwehr einst einen Brand löscht.

Die diesjährige Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Stühlingen, Abteilung Grimmelshofen, wird besonders der jüngeren Generation von Aktiven noch lange Zeit in Erinnerung bleiben. Nicht nur dass Abteilungskommandant Gerhard Pfeifer auf das umfangreiche Jubiläumsjahr zurückblickte bei dem 50 Jahre Jugendabteilung, 50 Jahre LF 8 und 50 Jahre Gerätehaus gefeiert werden konnte, sondern dass auch Heinrich Blattert mit seinen 91 Jahren aus dem Nähkästchen plauderte.

Es wurde ganz still und mit viel Aufmerksamkeit verfolgten die Kameraden die Erzählung des noch immer aktiven Feuerwehrkameraden. Dieser war 1941 in die Grimmelshofener Wehr eingetreten, im Jahr 1943 zur Wehrmacht eingerückt und 1948 wieder aus der Gefangenschaft zurückgekehrt.

Wie Blattert erzählte, gab es kurz nach seiner Rückkehr im ehemaligen Sägewerk in Grimmelshofen einen Brand. Ein Feuerwehrfahrzeug gab es nicht, aber in Blumegg eine Spritze und die sollte geholt werden. Beim Transport brach ein Wagenrad und musste gerichtet werden. Gelöscht wurde in der Zwischenzeit mit Jauche. Wie die Spritze dann endlich gerichtet war, da waren auch die Stühlinger angekommen, die hatten schon eine TS8, eine Tragspritze und die löschten dann.

Das konnte jedoch nicht so weiter gehen und von den Grimmelshofener wurde auch eine TS 8 angeschafft. Wie die Verhältnisse damals waren, auch das konnte Heinrich Blattert erzählen, für die Tragspritze wurde auch eine Transportmöglichkeit gesucht und die fand man in einem Berner-Wägelchen, das umgebaut wurde sodass die nötigen Saug- und B- Schläuche darauf Platz fanden. Er, Heinrich Blattert wurde damals erster Maschinist, er begab sich für zwei Wochen nach Freiburg zur Ausbildung. Heinrich Blattert schloss seinen Rückblick mit den Worten „Ich möchte bloß sagen, was heutzutage alles für die Feuerwehr da ist, das ist unvorstellbar, was sich an Fahrzeugen und Technik verbessert hat, ich hoffe, dass ihr alle so alt werdet und so lange bei der Feuerwehr sind wie ich“.

Welchen Anforderungen die Kameraden heutzutage gegenüber stehen zeigte sich dann im Bericht des Abteilungskommandanten, der von den 33 Aktiven acht Einsätze gefordert hatten. Was dem Abteilungskommandanten gar nicht gefallen hat im vergangenen Jahr war der Probendurchschnitt. Dieser lag bei 19 Proben nur bei 72,2 Prozent. Für 100-prozentigen Probenbesuch konnten Felix Blattert und Yvonne Müller ein Präsent erhalten. Gesamtwehrkommandant Rainer Geng betonte, dass er nichts zu kritisieren habe und es seiner Meinung nach in Grimmelshofen super läuft.

Zu der Probenstatistik jedoch appellierte er in der Versammlung an die Kameraden: „Machet ihm doch emol de G’falle und erhebet den Probenbesuch auf 80 Prozent, mal sehen was er dann macht, ob er zufrieden ist."