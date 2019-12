von sk

Gegen 17 Uhr war einem 61-jährigen Audi-Fahrer in der Doppelkurve kurz vor dem Ortseingang ein Lieferwagen mit Pritsche entgegen gekommen. Eine auf der Ladefläche nicht ordnungsgemäß gesicherte Baustellen-Absperrung fiel in der Kurve von der Ladefläche und beschädigte den Audi im Frontbereich. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen. Der Audi-Fahrer wartete zunächst vor Ort und stellte zusammen mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer die Absperrung zur Seite an die Leitplanke. Als eine Polizeistreife wenig später eintraf, war die Baustellen-Absperrung nicht mehr da. Das Polizeirevier Waldshut (Tel. 07751/83 16 531) sucht Zeugen, die zur fraglichen Zeit einen Lieferwagen mit Pritsche und orangefarbenen Baustellen-Absperrungen im Bereich Stühlingen gesehenen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können.