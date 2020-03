von Juliane Kühnemund

„Das Thema ist nicht vergessen, muss aber noch warten.“ So kommentierte Wutachs Bürgermeister Christian Mauch die Frage nach der weiteren Sanierung der L 171 (Oberdorf) in Ewattingen. Der zweite Abschnitt der Straßensanierung sei bei der momentanen finanziellen Lage der Gemeinde nicht zu stemmen, so Mauch weiter. Priorität genieße jetzt erst einmal die umfangreiche Erweiterung und Sanierung der Wutachhalle, außerdem das benötigte Feuerwehrfahrzeug.

Für das Straßenprojekt wolle die Gemeinde zudem noch Zuschüsse beantragen, im Rahmen der Sanierung soll auch die Planung der Generalentwässerung miteinfließen. Das Land, zuständig für die Straßenmaßnahme, stehe in den Startlöchern, der Gemeinde fehlen aber die Mittel, sagte Mauch, versicherte aber, dass man an dem Thema dranbleibe.

Der Wutacher Bürgermeister informierte noch, dass die Baugenehmigung für das Projekt Wutachhalle zwischenzeitlich vorliegt. „Es kann also losgehen“, so Christian Mauch. Auf den Weg gebracht sei ferner die Ausschreibung für die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet in Münchingen. Im Mai, so die Planung der Gemeinde, sollen die Arbeiten vergeben werden. Mauch hofft, dass diese dann noch bis Ende dieses Jahres abgeschlossen werden können. Wenn die Kosten für die Erschließung bekannt sind, werde man im Gemeinderat über die Bauplatzpreise diskutieren und diese festlegen, so dass potenzielle Bauherren wissen, was sie für ein Baugrundstück bezahlen müssen.

In jüngster Sitzung gab der Gemeinderat Wutach im Übrigen noch grünes Licht für die Erweiterung einer Strohbergehalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in Münchingen. Gegen das Vorhaben gab es keine Einwände.