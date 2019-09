von Angela Böhrer

Eine Woche vor Schulbeginn herrscht in den drei Stühlinger Schulen reges Leben, damit die Schüler am 11. September reibungslos starten können. Für die Schulleitungen der Grundschule Weizen, der Hohenlupfenschule und der Realschule steht vor allem Organisatorisches an: Deputatsverteilung, Stundenpläne und die Verteilung der Klassenzimmer.

Dazu erklärt Konrektorin Barbara Berreth von der Realschule: „Die gesamte Schuljahresplanung liegt bereits jetzt auf meinem Schreibtisch. Dazu gehören außerunterrichtliche Veranstaltungen, Prüfungstermine, AGs und Konferenzen. Der Schuljahresplaner wird bei der Eröffnungskonferenz mit dem Kollegium erörtert. Auch gehört die Einführung der neuen Kolleginnen und FSJ-lerinnen zu den wichtigen Aufgaben für einen gelungenen Start ins neue Schuljahr.“ Ein neues pädagogisches Betätigungsfeld ist die Niveaueinstufung in G-Niveau und M-Niveau, die in den Jahrgängen acht und neun zu neuen Klassenbildungen führt.

Auch auf den Schreibtischen von Schulsekretärin Geralda Güntert, die sowohl in der Realschule als auch in der Hohenlupfenschule im Einsatz ist, türmen sich Berge von Papier, die sich trotz PC-Einsatzes nicht vermeiden lassen. Sie bereitet die Sitzungsvorlagen für die Eröffnungskonferenz vor, ist verantwortlich für sämtliche Schülerdateien und gibt alle Arten von Plänen in das Schulprogramm ein. „Zum Glück ist es im Augenblick am Telefon noch recht ruhig, sodass ich mich auf meine Arbeit am PC konzentrieren kann.“

Technik: Johannes Bächle (links) und Wolfgang Schymura kümmern sich um die Netzwerk-­Infrastruktur der Grundschule und der Realschule. | Bild: Angela Böhrer

Dass auch im IT-Bereich in den Ferien viel Arbeit anfällt, zeigt sich in der Anwesenheit von Johannes Bächle und Wolfgang Schymura, die die Netzwerk-Infrastruktur von Grund- und Realschule pflegen und ergänzen. „Während des Schulbetriebs kann nur provisorisch daran gearbeitet werden, wir brauchen die Zeit in den Ferien“, so Wolfgang Schymura, der schwerpunktmäßig für die Hardware zuständig ist. Um die Software kümmert sich Johannes Bächle. „Ich habe die Server-Software auf den neuesten Stand gebracht und neue Software installiert. Auch müssen die Systeme in den Klassenzimmern regelmäßig getestet werden. Wir haben in jedem Klassenzimmer einen PC mit Netzwerkanschluss sowie einen Beamer mit drahtloser Projektionsmöglichkeit und eine Verstärkeranlage mit Sound-System.“ Diese zeitgemäße Ausrüstung wurde in den Ferien auch in der Schulküche installiert. Darüber hinaus wurde der Schulserver auf den neusten Stand gebracht. Es sind nun 50 MBit pro Sekunde verfügbar.

Ausstattung: Die Facility Manager Paul Bölle (links) und Sven Groschinski beim Einräumen der Klassenzimmer in der Hohenlupfen-Schule. | Bild: Angela Böhrer

In der Hohenlupfenschule sind die beiden Facility-Manager Paul Bölle und Sven Groschinski bei unserem Besuch gerade mit dem Einräumen der Klassenzimmer beschäftigt. „Wir haben bereits einige Reparaturarbeiten hinter uns. Im Augenblick werden gerade die WCs des C-Gebäudes ausgetauscht. Auch unterstützen wir die Reinigungskräfte bei ihrer Arbeit und streichen nach und nach die Klassenzimmer der Realschule neu. Das sind alles Arbeiten, die ebenfalls nur in den Ferien erledigt werden können“, berichtet Sven Groschinski. Paul Bölle ergänzt: „Leider muss der Schulhof regelmäßig von Müll, vor allem zerbrochenen Bierflaschen, gereinigt werden, was wir aus Sicherheitsgründen am frühen Morgen tun müssen.“ Paul Bölle und Sven Groschinski sind für alle öffentlichen Gebäude der Stadt Stühlingen zuständig – das sind zusammen 28 Einsatzorte.

Rektor Thomas Laubis von der Grundschule Weizen kann sich über Neues freuen: „Von der Grundschule In der Tat kann ich von der Fertigstellung des Spielplatzes an der Ehrenbachhalle berichten, der auch Teil unseres Fünf-Zonen-Schulhofs ist. Wir sind glücklich, dass wir diese fünfte Zone nach knapp zwei Jahren wieder benutzen können. Die Spielplatzinitiative und der Bauhof haben hier ganze Arbeit geleistet, sodass meine Schülerinnen und Schüler nach den Ferien überrascht sein werden, welche neuen Spielgeräte hier zur Verfügung stehen.“