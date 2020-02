von Yvonne Würth

Die Akteure der Städtepartnerschaft Stühlingen-Bellême feiern das 40-jährige Bestehen der Jumelage mit einem gemeinsamen Wochenende über Pfingsten. Das Motto lautet „Aus der Begegnung lernen“. Ein Schwerpunkt-Thema betrifft bei dieser Begegnung den Wald und seine regionalen Besonderheiten.

Die drei Vorsitzenden des Stühlinger Partnerschaftskomitees, Margarethe Zolg, Monika Curtillat und Harald Kaufmann, haben gemeinsam mit ihren französischen Kollegen das Besuchs-Programm schon weitest gehend ausgearbeitet. Anmeldungen zu dieser Fahrt in die Normandie sind noch bis Samstag, 15. März, möglich.

Der Vorstand der Städtepartnerschaft beim Planen von Einzelheiten für die Fahrt im Gasthaus „Kreuz“ in Weizen (von links): Die beiden Vorsitzenden Harald Kaufmann, Monika Curtillat, daneben Jeannette Gubler und die Vorsitzende Margarethe Zolg. | Bild: Yvonne Würth

„Für jeden, der in einer Gastfamilie untergebracht werden möchte, finden wir einen Platz“, ist sich Monika Curtillat sicher. Denn die langjährige Erfahrung zeige, dass die Menschen in Bellême sehr gastfreundlich sind. „Am Leben teilhaben ist das große Plus“, weiß auch Jeannette Gubler.

Das Programm

Die Bus-Abfahrt in Stühlingen ist am Freitag, 29. Mai um 7 Uhr am Schulzentrum, die Ankunft ist um 18 Uhr in Bellême geplant. Neben den Gästen aus Stühlingen kommen im Laufe des Nachmittags auch die Gäste aus dem britischen Goring, einer weiteren Partnerstadt von Bellême.

Der Samstag startet mit einem Rätselspiel über Bellême, Mini-Golf und Spielzeit im Park „Le Vigan“. Nach einem Waldspaziergang gibt es Straßenmusik, denn eine Abordnung der Stadtmusik Stühlingen fährt auch mit. Der offizielle Teil findet am Samstagabend statt mit Geburtstagszeremonie, Abendessen und Tanz.

Am Sonntagmorgen findet ein Gottesdienst statt, die musikalische Umrahmung macht die Stadtmusik Stühlingen. Nach einem Quiz über Bellême gibt es ein gemeinsames Mittagessen, das Abendessen findet in den Gastfamilien statt. Änderungen sind möglich. Die Unterbringung ist sowohl privat als auch im Hotel möglich. Der Fahrpreis beträgt 90 Euro pro Person, Schüler und Studenten zahlen 70 Euro.