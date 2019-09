von Yvonne Würth

Eine kleine Überraschung gab es bei den Neuwahlen des Sozialverbandes VdK-Ortsverband Mittleres Wutachtal bei der diesjährigen Hauptversammlung. Gabriele Weidele aus Stühlingen hat sich nach kurzer Aufforderung durch die Kreisverbandsvorsitzende Lucia van Kreuningen spontan bereit erklärt, als Beisitzerin den einstimmig wieder gewählten Vorstand zu unterstützen.

Neu- und wiedergewählte Vorstandsmitglieder des Sozialverbandes VdK-Ortsverband Mittleres Wutachtal, von links: Klaus Boll (Beisitzer), Roswitha Zyska (Vorsitzende), Gabriele Weidele (Beisitzerin), Franz Andres (stellvertretender Vorsitzender) und Hannelore Löffler (Kassiererin). | Bild: Marian Zyska

Der VdK-Ortsverband Mittleres Wutachtal Der Sozialverband VdK-Ortsverband „Mittleres Wutachtal„ ist einer von 23 Ortsverbänden im Kreis Waldshut. Im Jahr 2009 wurden die kleineren Ortsverbände im Wutachtal wie Bettmaringen, Mauchen, Weizen, Wangen, Lausheim, Blumegg, Grimmelshofen und Eggingen zu einem Ortsverband zusammengeschlossen. Im Jahr 2011 kam schließlich der Ortsverband Wutöschingen mit Horheim und Schwerzen dazu. Momentan sind im Ortsverband 217 Mitglieder zu verzeichnen, Vorsitzende Roswitha Zyska aus Eggingen ist zu erreichen unter der Telefonnummer 07746/91 93 78.

Den Neuwahlen war ein Rückblick durch die Vorsitzende Roswitha Zyska auf die beiden vergangenen zwei Jahre voraus gegangen. Dieser Rückblick thematisierte besondere Höhepunkte, wie etwa die 70-Jahr-Feier, die mit einem Ausflug nach Sigmaringen zum Zündapp-Museum und der Schlossbesichtigung verbunden war, ein Herbstfest sowie ein gemeinsames Grillen auf dem Rastplatz in Bettmaringen.

Das Herbstfest war zum ersten Mal auf Anregung der Mitglieder anstelle einer Weihnachtsfeier veranstaltet worden und ist sehr gut angekommen. In diesem Jahr wird es leider wieder ausfallen, da es momentan aus gesundheitlichen Gründen an tatkräftigen Helfern mangelt.

Auch ist es noch nicht sicher, ob der Ortsverband im kommenden Frühjahr wie bisher beim Stühlinger Frühling mitwirken wird. Auch Ausfahrten mit einem Bus sind in der nächsten Zeit nicht geplant, da es sich gezeigt hat, dass bei den Mitgliedern zu wenig Interesse besteht. In diesem Zusammenhang hatte die Kassiererin Hannelore Löffler einen deutlichen Appell an die Anwesenden gerichtet: „Wir können nicht oft Geld aus der Kasse für eine Busfahrt zu schießen wenn zu wenig Mitglieder mitfahren.“

Zehn Jahre im Vorstand aktiv

Für Klaus Boll, der bereits seit mehreren Jahren als Beisitzer im Vorstand mitwirkt, war dieser Vormittag auch etwas Besonderes. Er erhielt von der Kreisverbandsvorsitzenden die goldene Verdienstnadel des VdK-Landesverbandes.

Klaus Boll hatte über zehn Jahre den Ortsverband Bettmaringen bis zum Zusammenschluss der Ortsverbände Weizen, Mauchen, Stühlingen, Eggingen und Wangen zum Ortsverband „Mittleres Wutachtal“ im Jahr 2009 geleitet und ist seither als Beisitzer im Vorstand tätig. Mit der Ehrennadel und der Urkunde überreichte die Kreisverbandsvorsitzende auch ein kleines Präsent.