Stühlingen Treue Bienenzüchter beim Imkerverein Schlüchttal erhalten Ehrungen

Der Imkerverein Schlüchttal zeigt sich äußerst aktiv. Schüler werden auf viel­fältige Art angesprochen, zum Beispiel im Ferienprogramm oder bei der Kooperation mit der Schlüchttalschule, die Naturparkschule werden will.

Zur Hauptversammlung trafen sich die Imker aus dem Schlüchttal im Gasthaus „Mittlere Alp“ in Bettmaringen. Der Vorsitzende Bernhard Heer berichtete über die Schulimkerei, die sich derzeit im Aufbau befindet. Konrektor Clemens Winterhalder war mit dem Anliegen auf den Imkerverein zugetreten. Die Schlüchttalschule mit den Standorten Ühlingen und Grafenhausen befindet sich auf dem Weg zur Naturparkschule. Als Hauptansprechpartner solle ein Lehrer als Imker angelernt werden, es bestehen Fördermöglichkeiten. „Bienen haben keine Ferien“, mahnte Bernhard Heer, zeigte sich aber dennoch optimistisch. Schüler wurden bereits angefragt, nach den Osterferien beginnt ein erster Kurs, der montags und manchmal auch samstags stattfinden soll.

Seit 50 Jahren betreiben Helmut Stiegeler sowie Alwin Albrecht das zeitintensive Hobby rund um die Bienenzucht. Sie wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Alwin Albrecht imkert bereits in der dritten Generation, bereits sein Großvater war 1888 Gründungsmitglied des Imkervereins Schlüchttal. Gold erhielt Volker Kramer für 30 Jahre Imkerei, Silber Jürgen Preißer für 20 Jahre. Seit zehn Jahren imkern Manfred Gantert, Barbara Zängel und Stellvertreter Norbert Güntert, sie erhielten die Imkernadel in Bronze.

Beim Detektivtag im Schwarzwaldhaus der Sinne der Gemeinde Grafenhausen waren die Imker durch den Vorsitzenden vertreten, ebenso beim Ühlinger Weihnachtsmarkt. Die gemeinsame Honigspende der beiden Imkervereine aus dem Wutach- und Schlüchttal mit 180 Gläsern im Wert von 1100 Euro an den Tafelladen Bonndorf kam ausgesprochen gut an.

Der Forschertag in den Herbstferien, an dem verschiedene Berufe vorgestellt wurden, wurde gut angenommen. Heer hatte zusammen mit Klaus Dilger einen Kurzfilm gezeigt, auch konnten die Kinder selbst Hand anlegen und die Waben entdeckeln. Kassierer Gerhard Rombach konnte ein Plus erzielen.

Die 43 Imker des Vereins mit einem Frauenanteil von immerhin 23 Prozent betreuen 278 Bienenvölker, 19 weniger als im Vorjahr. Äußerst gut und mit Begeisterung wurde das Angebot von Hedwig Gamper beim Ferienprogramm angenommen. Für die Zukunft solle zwar aus mangelndem Interesse auf den Imkerstammtisch verzichtet werden, doch wird ein Imkerkurs mit dem Vorsitzenden angeboten. Auch sind die Imker beim Tag der Vereine am 3. Juni der Gemeinde Grafenhausen mit einem Schaubienenkasten dabei.

Die Imker stehen bereits in den Startlöchern für die Bienensaison, noch blühen nur vereinzelt Blumen. Aufgrund des hohen Altersdurchschnitts der Mitglieder wurde ein Neuimkerkurs angemahnt. Josef Weiß plädierte für die Umstellung der Betriebsweise und die Abschaffung des Zander-Systems, da dieses vom Gewicht her zu schwer für Frauen sei. Auch solle der wirtschaftliche Faktor für Jungimker sowie das Thema Zucht und Ableger in den Vordergrund gestellt werden.