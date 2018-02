Stühlingen Thema Sicherheit: Narren feiern in Stühlingen mit einem guten Gefühl

Am Fasnachtsmendig ist wieder der große Stühlinger Umzug mit unzähligen Hästrägern. Doch bei allem närrischen Treiben darf auch die Sicherheit nicht zu kurz kommen: Der Veranstalter setzt auf ein spezielles mit der Polizei ausgearbeitetes Sicherheitskonzept.

Der große Höhepunkt in der Stühlinger Fasnacht ist der Umzug am Fasnetmendig. Schon sehr früh ziehen die Musiker der Röllimusik lautstark durch Stühlingen und verkünden die Botschaft, dass am Nachmittag der Umzug stattfindet. Die letzten Arbeiten an der Umzugsstrecke werden noch ausgeführt, denn in den letzten Jahren ist der Umzug zu einem gigantischen Event geworden.

Immer mehr Zuschauer haben den Weg nach Stühlingen gefunden und wurden nicht enttäuscht. Wie auch in den vergangenen Jahren wird es in diesem Jahr wieder 61 teilnehmende Gruppen geben, die in ihren närrischen Kostümen mit viel Stimmung, von der Stadthalle angefangen bis hinaus zum ehemaligen Bahnhof die Zuschauer in ihren Bann ziehen.

Ein Thema das immer häufiger in Zusammenhang mit großen Veranstaltungen Auftritt ist die Sicherheit. Laut Zunftmeister Daniel Fechtig sind in diesem Jahr 61 Gruppen aufgeführt: "Theoretisch könnten das auch mehr sein, die, die kommen wollen, die können kommen. Wenn es jedoch mal 80 Gruppen sind, das machen wir sicher nicht!"

Ziel sei es stets, dass der Umzug etwa eineinhalb Stunden dauert. Innerhalb des Vorstands der Narrenzunft ist man sich einig, dass dies nur mit maximal 3500 Umzugsteilnehmern machbar ist.

Das Thema Sicherheit bei Fasnachtsumzügen ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund von terroristischen Anschlägen ein Thema für die Veranstalter. Zum Thema Sicherheitsvorkehrungen sagt Daniel Fechtig: "Wir haben, wie von der Polizei gefordert, an allen Straßenabsperrungen Leute mit entsprechenden Sicherheitswesten stehen.

Und zudem muss jeder Standbetreiber rund um sein Gebiet Leute mit Security-Westen haben und dafür sorgen, dass Ordnung herrscht." Auf den Einsatz von professionellen Sicherheitskräften wird verzichtet. "Wir haben keine direkte Security angestellt. Wir haben ein Sicherheitskonzept, das sich bewährt hat und vor Jahren mit der Polizei ausgearbeitet wurde und sehr aufwendig ist", erläutert Daniel Fechtig.

In Sachen Polizeipräsens hatte sich die Narrenzunft mit dem Polizeiposten Wutöschingen in Verbindung gesetzt. Laut Fechtig hieß es von dort: „Wir sind zwar präsent und werden den Stühlinger Fasnetmendigumzug wie alle Umzüge im Kreis mit einbeziehen. Doch sind wir nicht an allen Ecken präsent, denn jeder Veranstalter ist für die Sicherheit selber verantwortlich.“