Stühlingen Tanklastzug auf B 314: Fahrer mit Handy am Steuer

Tanklastzug auf B 314: Fahrer mit Handy am Steuer

Viel zu schnell war am Montag der Fahrer eines Gefahrgutlasters auf der B314 bei Stühlingen unterwegs. Außerdem hielt er, von der Verkehrspolizei beobachtet, sein Handy vor sich. Das bleibt nicht ungestraft.

Im Wutachtal war am Montagmorgen ein Sattelzug viel zu schnell unterwegs. Der Fahrer hielt dabei auch noch sein Handy in der Hand und das beim Führen eines Gefahrgutlastwagens auf der B314, berichtet die Polizei. Kurz vor 11 Uhr war der Sattelzug, ein Tankfahrzeug mit gekennzeichneten gefährlichen Gütern, von Eggingen in Richtung Stühlingen unterwegs. Auf der Strecke fuhr er mit einer Geschwindigkeit von etwa 90 km/h, bei erlaubten 60 km/h, und der Fahrer hielt ein Smartphone vor sich. Sein Fehlverhalten wurde von einem Videofahrzeug der Verkehrspolizei dokumentiert. Der 25 Jahre alte Fahrer wurde gestoppt, sein Fahrverhalten wurde ihm vorgehalten. Er zeigte sich laut Polizeibericht einsichtig. Auf ihn kommt nun eine empfindliche Strafe zu.