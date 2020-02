von Gertrud Rittner

Zu Beginn der neuen Fasnetsaison stellten die Strohbären im Gasthaus „Burg“ in Ewattingen bei ihrer Hauptversammlung die Weichen für die närrische Zukunft. Es wird einige Veränderungen geben. Mit einem neuen Führungsduo wurde die Sitzung beschlossen. Der Rückblick auf das vergangene Jahr gestaltete sich positiv für den Verein, doch die künftige Ausrichtung des Fasnetfeuers sorgte für Kopfzerbrechen und Ratlosigkeit.

Gleich zu Beginn gaben die beiden Vorsitzenden Daniel Stritt und Simon Hummel bekannt, dass sie nach acht Jahren nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen werden. Tanja Vetter und Anja Keller wurden für zwei Jahre als neue Vorsitzende gewählt. Stefan Keller bleibt Kassenwart des Vereins. Daniel Stritt wird anstelle von Tanja Vetter zweiter Kassenprüfer.

Viel unterwegs an der Fasnacht

Schriftführerin Annika Riebe blickte in ihrem Bericht auf das vergangene Vereinsjahr. Die Strohbären fuhren zu einem Narrentreffen nach Eisenbach und nach Bad Dürrheim. Am Schmutzige Dundschdig waren sie bei der Befreiung der Schüler auf dem Schulhof und verkauften Glühwein und Punsch am Rathaus. Beim Bunten Abend hatten die Bären einen Auftritt. Am Montag war der Umzug in Bonndorf, am Dienstag in Ewattingen, wo man an der Schirmbar den Narren und Gästen Getränke anbot. Im April fuhren neun Bären mit einigen Narren aus Bonndorf nach Bains-les-Bains. Beim Herbstkonvent der Narrenvereinigung in Villingen war der Verein durch Mitglieder vertreten.

In diesem Jahr wollen die Strohbären das Narrentreffen in Ühlingen besuchen, zudem werden sie sich am Schmutzige Dundschdig beteiligen. Beim Umzug in Ewattingen soll die Schirmbar wieder geöffnet werden. Für den Bunten Abend ist noch kein Auftritt geplant. Tanja Vetter schlug vor, für die jungen Bären einen Kinderausflug zu organisieren, damit sich die Gruppe auch während des Jahres einmal trifft.

In diesem Jahr kann das Fasnetfeuer nicht mehr am gewohnten Ort auf dem Fohrenberg entzündet werden, da die Gemeinde Wutach dort für den Breitbandausbau einen Schacht mit Verteilerrohren anlegen ließ. Bislang ist noch unklar, wo das Spektakel ausgerichtet werden soll. Die Strohbären sind sich einig, dass das Feuer nicht ausfallen soll.

Ingrid Fischer teilte mit, dass derzeit alle Bären ausgeliehen sind. Sie wäre froh darüber, wenn sich bald andere Vereinsmitglieder oder Interessierte dazu bereit erklären würden, gemeinsam neue Bären zu knüpfen.