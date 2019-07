von Yvonne Würth

Das schwäbische Landeskinderturnfest in Heilbronn wurde vom Turnverein Stühlingen mit 22 Kindern, fünf Betreuern und zwei Kampfrichtern besucht. Die Vorsitzende und Oberturnwartin Agnes Kaiser betreute gemeinsam mit Daniel Kaiser und Sabine Gisy vom Vorstand sowie Silke Armbruster und Jenna Kaiser die Turnkinder. Als Kampfrichter für den Verein waren Carmen Güntert und Lara Klösel im Einsatz.

Nach der Anreise bezogen die 29 Turner das Massenquartier in einem Schulzimmer und besuchten die Eröffnungsfeier. Agnes Kaiser erinnert sich gerne schmunzelnd an die Geschichte um das „Pflichtlied für einen Turner“, das Badner Lied: „Gesungen wurde das Badner Lied mutig im schwäbischen Heilbronn von allen auf dem Bundesgartenschaugelände, auf den Wegen zu den Wettkampfstätten, im Bus nach Hause und als Abschluss, als die Kinder von den Eltern abgeholt wurden.“ Die Kinder im Alter zwischen sieben und 15 Jahren hatten nach dem gemeinsamen Frühstück am Samstag ihre Wettkämpfe in Turnen und Leichtathletik absolviert.

„Anschließend gab es in einer Eissporthalle Abendessen für alle 5000 Teilnehmer. Logistisch eine Meisterleistung und auch das Essen war wirklich gut“, so Agnes Kaiser. Bei der Turn-Gala im Anschluss zeigten Vereine interessante Aufführungen in den Bereichen Ropeskipping, Röhnrad, Airtrack, Trampolin und Tanz. Nach einem Abstecher in die Eisdiele konnten die Turner die tollen Mitmachangebote der Turnfestmeile auf dem Bundesgartenschau-Gelände ausprobieren. Darunter waren Kletterwand, Wasserspiele und verschiedene Info-Stände. Den Tagesabschluss machte eine Wasser-Laser-Licht-Show. Nach einem langen Tag ging es zurück in das Massenquartier Schulzimmer. Am Sonntag konnten alle noch die Bundesgartenschau in Ruhe durchlaufen und genießen, bevor die Kinder am späten Nachmittag „müde aber glücklich“ den Eltern übergeben wurden.

Kurse: Der Turnverein Stühlingen bietet im Anschluss an die Sommerferien ab Mitte September wieder neue Kurse an, Info im Internet:

