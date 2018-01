Stühlingen Stühlinger Stadtmusik startet mit Blasmusik ins neue Jahr

Das Neujahrskonzert der Stadtmusik Stühlingen präsentierte ein umfangreiches Programm von der Klassik bis in die Moderne. Ehrungen gab es für zwei verdiente Mitglieder.

Mit einem äußerst gelungenen Neujahrskonzert am ersten Abend des neuen Jahres starteten außergewöhnlich viele Besucher ihr neues Jahr. Dirigent Erich Stamm war im vergangenen Jahr nach elf erfolgreichen Jahren verabschiedet worden, sein Nachfolger Tim Barth aus Schwaningen lockte besonders viele Neugierige an.

Für sein Debüt in Stühlingen setzte Tim Barth mutig auf leise Töne und eröffnete das Konzert mit dem Ägyptischen Marsch von Johann Strauß Sohn, dessen prägnantes Thema leise in den Flöten und mit etwas Schlagwerk begann und endete. Dazwischen gab es einen Gesangspart, exotische Klänge sowie kräftige und majestätische Bläserparts. Mit den Worten „Beethoven und Blasmusik, das geht gar nicht – doch das geht, bei einem jungen und mutigen Dirigenten wie Tim Barth“, stellte die charmante und wortgewandte Ansagerin Gudrun Schirmer den dritten Satz der Sinfonie Nr. 7 in A-Dur von Ludwig van Beethoven vor.

Wie im Kino erklangen die Melodien von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ von Karel Svoboda im Anschluss. Das bezaubernde Blockflötensolo hatten Priska Fiechter und Theresa Willin übernommen. Solist Johannes Schirmer spielte gewandt den Xylophon-Part bei den „Erinnerungen an Zirkus Renz“ von Gustav Peter. Das Publikum war gebeten worden, während des Vortrags nicht mitzuklatschen, „da der Solist garantiert immer schneller ist.“ Um so begeisterter war der Applaus im Anschluss, so dass eine kleine Zugabe gewährt wurde. Gar nicht alltägliche Melodien, gespickt mit vielen gelungenen Soloparts wurde das großartige Medley „Phil Collins Live“ in Bearbeitung von Walter Ratzek dargeboten.

Ein hochwertiger musikalischer Wettstreit entfachte sich zwischen den einzelnen Registern bei den „Crazy Tonges“ von Thomas Asanger. Zu den 'Gewinnern' gehörten Julian Mäntele, Marianne Würth, Urs Pflanzl, Priska Fiechter und Silke Armbruster. Komponist Mario Bürki stellte unter dem Titel „Jambo Africa“ die Serengeti, Lake Manyara, Zebras und Gnus sowie den Jambo Song vor. Mit den beiden Zugaben „Einzug der Gladiatoren“ sowie „Midnight Tears“ verabschiedeten sich Tim Barth und die Stadtmusik Stühlingen von ihrem begeisterten Publikum.

Das neue Ehrenmitglied Harald Kauffmann erhielt für 35 aktive Jahre die goldene Ehrennadel des Vereins, die bronzene Ehrennadel erhielten Angelika Schirmer und Melanie Haid für 15 Jahre.

Die jüngsten Vereinsmitglieder Hanna und Laura Armbruster sowie Elias Mahler zogen aus der Reihe der Passivmitglieder den Gewinner (Norbert Behringer) des Ständchens sowie die beiden Zweitplatzierten (Karin Benni, Herbert Würth) als Gewinner der Trostpreise. Ihr Debüt gaben Jonas Matt und Philip Sadrina (Trompete) sowie Hannah Neukum (Klarinette) und Niklas Neukum (Tenorhorn), die alle bereits das Leistungsabzeichen in Bronze abgelegt haben. Schlagzeuger Nikolai Lasarzick war erfolgreich bei den Prüfungen für das Leistungsabzeichen in Silber.

