Stühlingen Stühlinger Sommerferienprogramm lockt mit tollen neuen Angeboten

Das neue Stühlinger Kinderferienprogramm liegt aus. 48 zum Teil neue Veranstaltungen locken über sieben Wochen hinweg. So lädt das Kinderland Hohenlupfen zum Wellness-Tag ein. Außerdem werden die Kinder einen Animationsfilm mit Lego erstellen, der dann sogar auf Youtube zu sehen sein wird.

Das neue Stühlinger Ferienprogramm wurde erstellt, die grünen Hefte wurden seit Montag an die Stühlinger Kinder über die Schulen und Kindergärten verteilt.

Im Rathaus Stühlingen liegen weitere Hefte aus, auch kann das Angebot auf der Homepage der Stadt Stühlingen angesehen werden. Die Freischaltung erfolgt diesen Freitag, 8. Juni um 14 Uhr, erfahrungsgemäß werden die beliebtesten der angebotenen Termine bereits nach wenigen Minuten ausgebucht sein.

„Zu Hause muss es nicht langweilig sein! Vom ersten bis zum letzten Ferientag gibt es ein abwechslungsreiches Angebot für jeden Geschmack. Entspannung oder Nervenkitzel? Gemütlichkeit oder Action? Genießen oder Selbermachen? Ihr habt die Wahl, hier ist für jede oder jeden was dabei. Garantiert!“ Bürgermeister Joachim Burger freut sich über das wirklich vielfältige Angebot. Die Ideen und Kreativität von Privatleuten, Vereinen und Firmen sowie die Sponsoren Sparkasse Stühlingen und die Sto SE & Co KGaA Weizen ermöglichen es auch dieses Jahr wieder.

Mit 48 Veranstaltungen über sieben Wochen hinweg ist das Angebot größer als in den vergangenen Jahren. Auch gibt es einige zeitliche Überschneidungen, da erstmals mehrere Angebote an einem Tag vorliegen. Die Fäden laufen bei Katrin Benz zusammen, die ausdrücklich darauf hinweist, dass Fotos von den Veranstaltungen für die Öffentlichkeit gemacht werden: „Sollen Sie nicht wünschen, dass wir Bilder von Ihren Kindern in Internet und Zeitung stellen, bitten wir Sie, uns zu informieren. Wir werden Ihre Wünsche respektieren.“

Die beliebten Angebote wie die Wasserspiele mittwochs bei den Schwimmfreunden Stühlingen, die Schokoladenwerkstatt von Ulrike Rösch im Kindergarten Eberfingen sowie der Erlebnistag rund um die Kartoffel bei Familie Blatter auf dem Berghof Eberfingen und das von der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen gesponserte Clowntheater Kakerlaki bei freiem Eintritt in das Stühlinger Schwimmbad werden auch dieses Jahr wieder angeboten. Hinzu kommen neue Attraktionen. So lädt die Leiterin des Kinderlands Hohenlupfen, Luzia Limberger-Sieber zum Wellness-Tag ein mit Anspannung und Entspannung. Es werden Seifen aromatisiert, Traumfänger für gute Träume gebastelt und Obst lecker zubereitet.

Für jedes Alter und ohne Kosten bietet die Narrenzunft gleich zwei Filme im Baugeschäft Böhler im Weilertal an. Märchenerzählerin Cornelia Winkler-Moser backt mit den Kindern ihren eigenen dicken, fetten Pfannkuchen oder filzt Rosenranken zum Märchen „Dornröschen.“ Einen eigenen Animationsfilm erstellen Georg und Evelyn Pesentheimer in der Alten Schule Mauchen aus Playmobil und Lego mit den Kindern ab acht Jahren, der dann auf „Youtube“ zu sehen sein wird. Das längste Abenteuer mit elf Tagen bietet wieder die evangelische Gemeinde Wutachtal mit Renate Zolg an. Hier können die Kinder beim Goldgräber-Zeltlager Tage voller Action, Spaß und Spiel erleben. Die familienfreundlichen Kosten liegen bei fünf Euro pro Angebot oder sind kostenlos, für die Verpflegung im Goldgräberlager werden 150 Euro verlangt.

Die Freischaltung erfolgt am Freitag, 8. Juni um 14 Uhr unter www.stuehlingen.de (Für Familien/Kinder und Jugendliche/Sommerferienprogramm).