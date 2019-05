von Yvonne Würth

„Wenn alles normal verläuft und das Wetter mitspielt, werden wir unser schönes Bad am Sonntag, 26. Mai, öffnen.“ Frank Pieper und sein Team von den Schwimmfreunden Stühlingen hat bereits einige Arbeitseinsätze hinter sich: Abgesehen von den üblichen Vorarbeiten wie Vorbereitung der Technik, Reinigung des Beckens, Pflegen der Bepflanzung und des Rasens, Abholzen der Bewachsung am Westhang sowie der Reinigung des Gebäudes mit Umkleidekabinen und Kiosk, haben wir in diesem Jahr auch einige andere notwendige Dinge getan. Im Technikbereich haben wir Förderpumpen für die Desinfektion im Chlorgasraum umgebaut, wir haben den Beckenkopf im Kleinkinderbecken erneuert sowie unser Heizungssystem verbessert. Außerdem haben wir im Kiosk neue Geräte angeschafft und die Infrastruktur optimiert.“

Dabei wurden die Schwimmfreunde Stühlingen unterstützt. Wie jedes Jahr seit Bestehen des Vereins waren der Bauhof sowie Fachleute bereit, zu helfen. Dafür bedanken sich die Schwimmfreunde herzlich: „Ohne diese Hilfen wären viele Dinge bei uns, allein aufgrund der Größe des Bades, gar nicht durchführbar. Wir bekommen diese Unterstützung schon seit Bestehen des Vereins immer ohne viel Aufhebens und dafür sind wir sehr dankbar.“

Während der Öffnungszeiten sind vor allem zwei Gruppen gefragt, das DLRG sowie der Kiosk-Betrieb. Während es beim DLRG sehr gut aussieht, gibt es noch offene Posten für die Arbeit im Kiosk. Ansprechpartner sind Claudia Pabst und Elisabeth Eichin. Der Stundenlohn für diese zeitliche flexible Beschäftigung beträgt zehn Euro und ist daher gut geeignet für Schüler, Studenten, Hausfrauen und Rentner, die Saison dauert von Ende Mai bis Ende August/Anfang September, je nach Wetterlage. „Ganz erfreulich ist, dass unsere DLRG-Truppe sich etwas vergrößert hat und wir jetzt mit 15 Personen den Wachdienst während der Saison stemmen können. Das bedeutet aber natürlich sehr viele Stunden für jedes einzelne DLRG-Mitglied am Beckenrand. Die Beckenwache ist ein sehr verantwortungsvoller Job und wir sind sehr froh über jeden Einzelnen in der DLRG, denn ohne DLRG könnten und dürften wir unser Schwimmbad gar nicht öffnen“, erläutert Frank Pieper.