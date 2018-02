Stühlingen Stühlinger Schulsozialarbeiterin Bianca Berggötz hilft in verzwickten Situationen

Seit 2015 ist Bianca Berggötz Schulsozialarbeiterin in Stühlingen. Die 25-Jährige berichtet über die Situation in Stühlingen – und über Herausforderungen wie Cybermobbing und Interkulturalität.

Bianca Berggötz ist seit mehr als zwei Jahren als Sozialarbeiterin an den Stühlinger Schulen tätig. Mit unserer Zeitung sprach die 25-Jährige über ihre Erfahrungen und über Perspektiven der Schulsozialarbeit.

"Ich habe hier sehr positive Erfahrungen gemacht. Sowohl in der Zusammenarbeit mit Lehrern als auch im Umgang mit Eltern herrscht eine gute Atmosphäre", so Berggötz. Natürlich gebe es auch negative Erfahrungen und Probleme, die der Beruf aber nun einmal so mit sich bringe. Ein Beispiel sind beratungsresistente Eltern, mit denen Lösungsfindung schwierig sei, so die Sozialpädagogin. In der Regel herrsche aber ein konstruktives Miteinander, zumal das Angebot der Schulsozialarbeit auf Freiwilligkeit beruht.

Bianca Berggötz lernte den Beruf in einem dualen Studium und arbeitete für die Stadt Pforzheim, bevor es sie nach Stühlingen zog. "Der Bedarf steigt immer mehr und so steigt auch die Anzahl gesuchter wie eingestellter Sozialarbeiter im Landkreis". Diese Entwicklung sei vor allem seit den 2000er Jahren zu spüren. Die Sozialpädagogin meint, dass der grundsätzliche Bedarf aber schon länger vorhanden sei, nur eben nie Abhilfe geschaffen wurde. "Früher hätte der ein oder andere vielleicht auch gerne Rat bei einem Sozialarbeiter an der Schule gesucht. Wenn aber niemand da ist, bleiben viele Probleme eher unbesetzt oder werden anders gelöst."

Der Beruf ist facettenreich und anspruchsvoll. Für schulische Probleme sind in Stühlingen vor allem Beratungslehrer zuständig. Familiäre Konflikte oder Streitigkeiten unter Schülern landen hingegen bei Berggötz. "Die Bandbreite der Themen reicht von Liebeskummer über Mobbing bis hin zu Gewalt im privaten Bereich", erklärt die Sozialarbeiterin die Vielfalt ihres Berufs. Die Sozialpädagogin aus Gündelwangen ist für die Klassen eins bis zehn an den weiterführenden Schulen und für die Grundschule Weizen tätig. Jeder Schüler kann grundsätzlich mit jedem Thema in die Beratung der Schulsozialarbeit kommen. Es gilt das Prinzip der Vertraulichkeit und der Freiwilligkeit zwischen Sozialarbeiterin und Schüler. So achtet Bergötz auch darauf, Termine so zu legen, dass es nicht jeder gleich mitbekommt.

Probleme, wie etwa politisch motivierter Hass oder Gewalt, wie es in größeren Städten vermehrt vorkommt, gebe es an den Stühlinger Schulen bisher nicht. Sprachliche Barrieren werden von den Schülern durch gegenseitiges Helfen angegangen und Berggötz hebt an dieser Stelle die gute Arbeit der ehrenamtlichen Deutschlehrer in Stühlingen hervor.

Auf dem Schulhof ist Bianca Berggötz zwar Ansprechpartnerin, aber nicht befugt Konsequenzen gegen Schüler auszusprechen. "Das liegt in der Verantwortung der Schule und der Lehrer". Innerhalb des Unterrichts bestehen Angebote, die für ein soziales Miteinander sensibilisieren sollen. So gibt es zum Beispiel eine Streitschlichterausbildung und das Sozialtraining von Konfliktkultur, einem landesweiten Träger sozialer Fortbildungsprogramme. "Das soll nicht nur thematisch bilden, sondern auch die Klassengemeinschaft stärken", unterstreicht Berggötz den Wert solcher Projekte.

Hinsichtlich der Zukunft ist sich Bianca Berggötz sicher: "Der Bedarf wird steigen. Die Schulsozialarbeit ist ein sehr wichtiger Bereich, der sich ständig weiterentwickelt und auf gesellschaftliche Veränderungen wie Cybermobbing oder Interkulturalität einstellen muss."