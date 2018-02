Stühlingen Stühlinger Realschüler beweisen bei "Slam Session" vielfältiges Talent

Der Förderverein der Realschule Stühlingen lud zur offenen Bühne für Musik, Kunst, Sport und Humor ein. Bei der „Slam Session“ zeigten die Schüler ihre Kreativität in vielen Sparten.

Der Förderverein der Realschule betrat Neuland, indem er die erste „Slam Session“ in der Aula initiierte und maßgebend mitgestaltete, um Schülern Gelegenheit zur Präsentation versteckter Talente zu geben. Die Vorsitzende des Fördervereins, Kirsten Huber, übernahm mit Realschulrektor Felix Lehr die Begrüßung der zahlreichen Gäste.

In einem launigen Sketch präsentierten sie sich als Ehepaar, das sich um das richtige Fernsehprogramm streitet. Zum Schluss landeten sie mitten in der Reality-Show „Slam Session“ in der Realschule. Durch das Programm führte gekonnt Axel Schey. Das schreibt die Schule in einer Mitteilung.

22 Jugendliche der Klassen fünf bis zehn widerlegten das Vorurteil vieler Erwachsener, die heutige Jugend sei nur mit elektronischen Medien zu begeistern. Gekonnte Darbietungen aus den Bereichen Sport und Musik bewiesen das Gegenteil.

Vier Mädchen der sechsten Klassen, Chiara Eichkorn, Vanessa Sazimani, Alessia Forgione und Melissa Lietsch zeigten Kostproben ihres Lieblingssports, des Tanzens. Gut dazu passte der Gesangsvortrag ihrer Klassenkameradin Eva Hinnenberger, die mit einem Becher als Rhythmusinstrument zum Gesang eine tolle Show bot.

Bei den Fünftklässlern waren es die Jungen, die den Mut hatten, sich einem so großen Publikum zu präsentieren. Simon Müller und Emin Panya ergänzten sich perfekt beim Erzählen von Fußballwitzen und deren Umsetzung in Form von Fußballtricks. Loren Hoti wurde bei seinem Vortrag auf dem Keyboard von vielen Fans angefeuert.

Die Weltoffenheit der Realschule Stühlingen bewies Julian Reina, der im Sommer 2017 von Kolumbien nach Stühlingen gekommen war und einen Vortrag auf der Blockflöte bot. Die Beiträge der siebten Klassen waren ganz in weiblicher Hand: Olivia Gehring, Carmen Blenk, Hannah Neukum, Jessica Taubert und Larissa Alschewski zeigten atemberaubende sportliche und tänzerische Leistungen.

Die Hobbys von Christina Schultz und Nikolai Lasarzick aus den neunten Klassen waren wiederum musikalischer Natur. Christina präsentierte sich als begabte Solosängerin mit „Diamonds in the sky“, Nikolai bewies sein Können am Schlagzeug.

Das Interesse von Samet Bazlama geht in eine ganz andere Richtung: er zeigte Kartentricks. Wahre Kunstwerke zeigte Valentin Jehle in seiner Präsentation „Meine Kunst“. Auch hatte er einige Werke mitgebracht, die sein künstlerisches Talent in verschiedensten Maltechniken zum Ausdruck brachten.

Eine schwere Aufgabe stand Sophie Wiederkehr, Axel Schey, Daniela Amann, Emanuel Krol und Vanessa Limberger bevor, die als Jury fungierten. Neben einem Zuschauervotum waren sie es, die die ersten drei Preise vergeben sollten. Es siegte Nikolai Lasarzick, gefolgt von Olivia Gehring und Carmen Blenk sowie Valentin Jehle.

Als Gast präsentierte sich die Zirkus-AG des Klettgau-Gymnasiums in Tiengen. Der Zirkus Zebrasco überraschte gleich zu Beginn der Veranstaltung mit einer Feuershow im Schulhof. Auf der Bühne folgten artistische Aktionen, bei denen den Zuschauern nicht nur einmal der Atem stockte.