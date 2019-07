von Yvonne Würth

Zu seiner ersten Vernissage mit Einzelausstellung lädt der gebürtige Stühlinger Maler Martin Oppe am heutigen Freitag, 19 Uhr in die Schür am Stadtgraben in der Eberfingerstraße 3 nach Stühlingen ein. Ihm zur Seite steht die bereits erfahrene Künstlerin Edyta Nadolska-Scheib.

Beide Künstler kennen sich vom Kunstverein Stühlingen und treffen sich öfter, um zusammen zu malen, sei es in der Landschaft oder in ihrem Mal-Atelier in Rheinheim. „Was es nicht werden soll, ist ein Kontrast, Malerei gegen Malerei.

Martin Oppe bildet den Rahmen der Ausstellung, den klassischen Rahmen, ich mache mehr etwas Gewagtes“, erläutert Edyta Nadolska-Scheib. Während der Vernissage wird die Intention der beiden Künstler in einem Künstlergespräch aufgezeigt. Dieses wird moderiert vom Vorsitzenden des Kunstvereins Stühlingen, Hans Russenberger. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Stühlinger „Klang-Projekt.“ Dahinter stehen Uwe Pieper und Christian Haid, die auf Klavier und Schlagzeug sowohl experimentell als auch Richtung Blues und Jazz musizieren.

Das Thema der Ausstellung im äußeren Bereich mit Martin Oppe lautet „Malerei“. Eines der Werke ist sein Elternhaus, die „Melkerei“, das sich direkt unterhalb des Stühlinger Schlosses Hohenlupfen befindet. Oppe arbeitet gerne mit Farben, die durchaus mal gegen den Strich gehen und bekannte Dinge anders als gewohnt wirken lassen. Diesen Kontrast hebt er mal mehr, mal weniger hervor, darauf kann der Besucher schon gespannt sein.

Edyta Nadolska-Scheib stellt im eigens geschaffenen „Raum im Raum“ aus, in der Mitte der Ausstellung. Ihr Motto lautet „Bilder und Objekte.“ Sie spielt mit der Atmosphäre des Raums: „Es ist ein bisschen wie eine Wohnstube. Der Besucher soll nicht einfach nur die Bilder ablaufen, sondern Zeit zum erleben und für Gespräche haben und darf sich durchaus auch auf die Stühle setzen.“ Sowohl als Begegnungsort als auch aktiv erlebbar stellt sie ein Ateliers-Eck auf, auf dem die Besucher selbst tätig werden können und sollen.

Zentral ist der Text des polnischen Schriftstellers Czeslaw Milosz, einem Zeitgenosse von Albert Camus. „Es geht um das Einssein mit der Welt und gleichzeitig das alleine sein darin, die Einsamkeit.“ Wichtige Lebenselemente finden Verwendung, wie das Meer oder Wasser.“ In jeder Phase des Lebens kommt sie wieder auf die Wiese zurück. Der rote Faden ist die Farbe weiß, die Reduktion der Farbe.