Stühlingen Stühlinger Frauenfasnacht: Lupfen-Air hebt ab

Die Frauen lassen es im Stühlinger Konradsaal richtig krachen. Das Showprogramm bietet jede Menge Abwechslung.

Jede Menge internationale Action und Fun hatte die Lupfen-Air in den Konradsaal eingeflogen. Die närrische Session nannte sich Frauenfasnacht und was sich dabei im Saal abspielte, war ein Erlebnis der besonderen Art. Die Organisatoren der Frauenfasnacht legten eine Punktlandung hin.

Nur Frauen hatten Zutritt zum prächtig fasnächtlich dekorierten Saal – außer Musiker Alex. Da waren das Bodenpersonal der Lupfen-Air, jede Menge Flugbegleiter und natürlich die Passagiere, die aus aller Welt gekommen waren und daher ein buntes Völkergemisch mit lauter festlichen Gesichtszügen ausmachte. Die Lupfen-Air bot selbstverständlich jede Menge Show und das Programm war durchaus geeignet, die Lachmuskeln zu strapazieren.

So war schon der erste Programmpunkt der Lupfen-Air mit Sängerinnen des Sängerbundes Stühlingen dazu prädestiniert, die Stimmung im Saal, kurz vor dem Abflug auf die Reise „Rund um die Welt“ in ungeahnte Höhen zu katapultieren. Dass über den Wolken die Freiheit wohl grenzenlos ist, hatten auch die Girls der Showtanzgruppe „Magic Diamonds“ gewusst. Sie blieben jedoch lieber auf den Brettern, die die Welt bedeuten und unterhielten mit gekonnten Tänzen im Western Style und modernem Pop.

Das Stimmungsbarometer im Saal stieg sogar so hoch hinauf, dass ein Abstecher zu den Weihnachtsengeln der Realschule Stühlingen gemacht wurde. Die zeigten sich zuerst etwas verwundert, hatten sie schließlich noch ihr Weihnachtsprogramm im Ohr. Im Angesicht der internationalen bunten Kostüme im Saal kamen sie schnell auf den Trichter, dass ja schließlich auf der Erde die Fasnachtszeit vor der Tür steht.

Chefstewardess Dagmar Budde hatte das Animationsprogramm voll im Griff und sorgte gekonnt für Stegreifreime, die von den Zuhörern mit kräftigem Applaus belohnt wurden. Gar nichts vom Fliegen hielten die Eberfinger Frauen: Mary und Nicole zogen eine Kreuzfahrt auf dem Schiff vor. Ihr Beitrag sorgte für Furore im Saal, denn wer kommt schon auf die Idee, dass etwaige Leibesfülle von Schnakenstichen herrühren kann. Auch die Bürgermeisterwahlen haben die beiden noch nicht ganz verdaut. Sie hofften schließlich auf ihrer Kreuzfahrt, Sascha Hehn zu treffen. Doch der sitzt ja jetzt im Stühlinger Rathaus. Wäre ein Eberfinger Bürgermeister geworden, dann, so meinten sie, wäre dies wohl George Clooney gewesen. Doch die beiden waren nicht allein auf der Bühne, sondern fast die gesamte Frauenschar aus Eberfingen brachte mit ihrem Song über die lästige Cellulitis und Orangenhaut die Zuhörer so richtig zum Rasen.

Von der Alb, besser gesagt aus Wangen, waren vier Rucksacktouristen gekommen. Sie hatten allerlei über die Stühlinger Gastronomie im Rucksack und nahmen so einiges auf die Schippe. Dass jetzt im Rathaus ein „Blomegger“ sitzt, darüber klärten die Blomegger Landfrauen die Gäste auf. Mit einer gekonnten Einführung in das Leben der Blomegger und sogar einem roten Teppich für den Bürgermeister machten sie mit viel närrischem Schalk den Stühlingern klar, was die kleinste der zehn Teilgemeinden zu leisten vermag. Doch beim Restaurantbesuch im Berner Oberland stellten sie musikalisch fest, dass da überall Pilze im Essen sind und das Publikum löffelte kräftig bei dieser Suppe mit.