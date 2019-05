Wie schon in vielen Gemeinden zuvor, so fiel auch in Stühlingen die Bilanz des Forstberichts ernüchternd aus. Zwar wurde im vergangenen Jahr mit Blick auf die Forsteinrichtung (14 200 Festmeter) mit dem Einschlag von 14 212 Festmetern Holz eine Punktlandung hingelegt. Das Betriebsergebnis ließ aber so manchen Rat blass werden. „Sturmschäden und Käferbefall machten 66 Prozent des Einschlags aus. Das bedeutet Qualitätseinbußen„, so Josef Frommherz vom Kreisforstamt.

Die Zahlen sprechen für sich. Eingeplant war ein Ertrag von 80 000 Euro aus dem Holzverkauf. Die schlechte Qualität und ein überhitzter Holzmarkt hinterließen eine Minus bei den Einnahmen von 234 000 Euro hinzu kamen Mehrausgaben in Höhe von kann 50 000 Euro. Unter dem Strich blieb ein Minus von 203 400 Euro beim Betriebsergebnis. Rund 5000 Festmeter Holz konnten bisher nicht verkauft werden. Frommherz setzt den Markwert des im Wald lagernden Holzes derzeit mit 216 000 Euro an. Sollte es verkauft werden, könnte sich das Ergebnis freundlicher gestalten.

Der Forstfachmann hat derzeit aber ganz andere Sorgen. Sollte der Sommer 2019 wieder ähnlich trocken werden wie im vergangenen Jahr, werde der Borkenkäfer noch mehr Fichten befallen. Schäden seien unvermeidlich. „Als Förster sind wir derzeit froh um jeden Liter Regen!“ Bei Nässe hat der Borkenkäfer keine Lust zu fliegen und kann sich so auch nicht vermehren. Er machte aber auch deutlich: „Wir stecken mitten im Klimawandel.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass es die Fichte in der Region bis ins Jahr 2050 nicht mehr geben wird.“ Frommherz erläuterte, dass die bisherigen Strategien für die Holzlagerung nach dem Einschlag momentan nicht mehr greifen. Abgefahren könne das Holz nur werden, wenn es der Mark aufnehmen könne. Nasslager seien für Käferholz nicht sinnvoll. Für das laufende Jahr gelte die Empfehlung an die Forstgemeinschaften: Kein Einschlag von Frischholz, nur vom Borkenkäfer befallenes Holz sollte eingeschlagen werden.

Beim Absatz sei man dabei, neue Märkte zu erschließen. Der Forstfachmann machte aber auch deutlich: „Das Problem ist europaweit, das macht alles noch schwieriger.“ Man tue, was notwendig sei und müsse zusehen, wie sich die Lage entwickle. Er mahnte aber auch dazu, den Wald nicht nur als Wirtschaftsfaktor zu sehen. Und er hat die Hoffnung, dass sich die Situation in ein paar Jahren wieder bessern werde.