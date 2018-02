Stühlingen Stühlinger Altstadt-Anlage von besonderer Bedeutung

Das Landesdenkmalamt Baden-Württemberg erfasst in einer Liste 80 Kulturdenkmälerim Kernort von Stühlingen. Herausragende Kulturdenkmäler sind das Schloss Hohenlupfen, das Ensemble des Kapuzinerklosters und die gesamte Altstadtanlage mit Stadtmauer und Stadtgraben.

Stühlingen – Ist das Städtchen unterm Hohenlupfen ein einziges Freilichtmuseum? Zu diesem Schluss kann man kommen, wenn man eine Analyse denkmalschutzwürdiger Stühlinger Objekte in Augenschein nimmt. Diese wurde vor geraumer Zeit vom Landesdenkmalamt Baden-Württemberg erarbeitet und der Stadt zur Verfügung gestellt. In das Verzeichnis aufgenommen sind Immobilien und Kulturdenkmale aus allen Stühlinger Ortsteilen. Speziell den Kernort betreffend sind immerhin 80 Objekte aufgeführt.

Ein Blick in das Verzeichnis lohnt sich besonders für Hausbesitzer. In einem erläuternden Beiblatt heißt es unter anderem, dass weitere ortbildprägende Gebäude in stattlicher Anzahl vorhanden sind, die nicht als Kulturdenkmale eingestuft werden. Bei diesen handele es sich um historische Bauten, die durch modernistische Instandsetzung verändert wurden, oder um relativ junge Gebäude. Diese seien für das Gesamtbild der Stadt fast genauso wichtig wie die Kulturdenkmäler. Unter ortsbaulichen Gesichtspunkten ließe sich die eine oder andere Bausünde nach Einschätzung der Fachleute auch wieder zurückbauen. Baudenkmale seien als Edelsteine zu betrachten, die historische Bebauung eines Ortes insgesamt als deren Fassung. Die Verantwortung für das Gesamtensemble liege bei der Gemeinde und bei den Eigentümern. Das vorliegende Verzeichnis wurde im Laufe des Jahres 2003 erstellt.

Und es wird sicherlich bei der Altstadtsanierung wertvolle Anhaltspunkte bieten. Grundlage für diese Arbeit bildet das Denkmalschutzgesetz für Baden-Württemberg das am 1. Januar 1972 inkraft trat und 1983 novelliert wurde. Es überrascht nicht, dass als herausragende Kulturdenkmale das Schloss Hohenlupfen, das Ensemble des Kapuzinerklosters, und die gesamte Altstadtanlage mit Stadtmauer und Stadtgraben aufgenommen wurden. Weit und breit einmalig auch die Zinngasse mit ihren an die Mauer gelehnten Häuschen, in denen nach mündlicher Überlieferung einst Leibeigene hausten. Diese Häuschen kleben wie Schwalbennester wutachtalseitig an der Zinnmauer.

Es sind praktisch nur halbe Häuser, deren Rückwand die Zinnmauer bildet. Diese sehr bescheidenen Behausungen stammen aus dem 17./18. Jahrhundert und waren noch bis vor Kurzem bewohnt. Nicht nur die Zinngasse, auch der nicht minder steile Loretoweg sind ins Verzeichnis aufgenommen. Dieser Hohlweg verband in früheren Zeiten die Unterstadt Kloster, Oberstadt und Schlossanlage. Jüngstes Stühlinger Kulturdenkmal ist die Schlossbergsiedlung, die 1937 bis 1939 gebaut wurde. Als Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung gelten die Stadtanlage mit Stadtmauer und Stadtgraben und die Stadtkirche „Heilig Kreuz". Sie werden in das Denkmalbuch eingetragen und genießen damit besonderen Schutz.