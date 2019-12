von sk

Für das Projekt „KI für bessere Straßen“ erhält die Stadt Stühlingen rund 10.700 Euro aus dem Landesförderprogramm „Städte und Gemeinden 4.0“. Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller nahm die Urkunde stellvertretend für die Stadt entgegen.

Das Projekt ist eines von insgesamt zwölf, die im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) vom Land ausgezeichnet worden sind. Mit ihrem Projekt möchte die Stadt den Zustand ihrer Straßen besser erfassen. Mittels eines Smartphones, das an der Windschutzscheibe kommunaler Fahrzeuge befestigt wird, werden Straßenaufnahmen gefertigt, die mit Künstlicher Intelligenz ausgewertet werden.

Sabine Hartmann-Müller betont: „Künstliche Intelligenz ist die Schlüsseltechnologie, um die Vorteile der Digitalisierung nutzen zu können. Das gilt für Städte und den Ländlichen Raum gleichermaßen. Ich freue mich sehr, dass die Stadt Stühlingen für ihre Bemühungen ausgezeichnet worden ist.“

Das Förderprogramm wurde 2019 zum dritten Mal aufgesetzt und soll dazu beitragen, Baden-Württemberg als digitale Leitregion in Europa aufzubauen. „Die Digitalisierung schreitet in einem immer höheren Tempo voran und stellt die Kommunen vor großen Herausforderungen. Es ist daher sehr wichtig, dass das Land die Gemeinden, Städte und Landkreise hierbei unterstützt“, so Sabine Hartmann-Müller.