von Yvonne Würth

Das Stühlinger Städtlefest wird neu konzipiert. In einem Workshop sammelten Vereinsvertreter Ideen, nachdem Bürgermeister Joachim Burger Ergebnisse einer Umfrage vorgestellt hatte. Ziel war es auch, ein neues Organisations-Team zusammenzustellen. Dankesworte und Stadtsekt gab es für das aktuelle Team, von dem sich nach jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit Andreas Budde, Arnfried Winterhalder, Tatjana Lasarzick, Marco Hotz und Jörg Beier zurückziehen.

Idee von einst hat sich erübrigt

Das Städtlefest war 1975 von Bürgermeister Ernst Rees ins Leben gerufen worden, damit sich die seit der Gemeindereform vom Januar 1975 zusammengehörigen zehn Ortsteile Stühlingen näherkommen. „Dieser Grundsatz, der in den Anfangsjahren von etlichen Vereinen mitgetragen wurde, ist mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Dennoch nahmen am 45. Städtlefest im Juli vier Vereine/Vereinsgemeinschaften (VG) aus vier Ortsteilen teil“, erläuterte Bürgermeister Joachim Burger.

Umfrage bei Vereinen

Der Bürgermeister stellte die Ergebnisse der Umfrage vom Februar vor: 75 Vereine wurden angeschrieben, 33 Vereine haben sich zurückgemeldet, darunter 12, die bereits am Städtlefest teilgenommen hatten. Gründe für und wider das Städtlefest wurden explizit angegeben und Zufriedenheit sowie Organisation (Bewertung der Unterstützung durch Orga-Team und Stadt) und den Veranstaltungs-Turnus auf einer Skala angegeben. „Eine klare Tendenz geht zu einem zweitägigen Fest, das alle zwei Jahre stattfindet“, so Joachim Burger.

Das Städtlefest Stühlingen soll künftig mit einem Familientag zusätzlich Unterhaltung bieten. Im Bild der Auftritt des Zirkus Nebrasko vom Klettgau Gymnasium Tiengen beim vergangenen Städtlefest. Bild: Yvonne Würth | Bild: Yvonne Würth

In zwei Gruppen arbeiteten sich die Anwesenden anschließend durch sechs Themenblöcke, um diese im Plenum durchzusprechen. Erstaunlich einig waren sich dabei die Vereinsvertreter, die von jungen Startern bis zu erfahrenen Veteranen ein breites Spektrum der Bürger Stühlingens abdeckten: Das Stühlinger Städtlefest soll künftig alle zwei Jahre zweitägig stattfinden. Um Korrelationen mit Festen in der Region künftig zu vermeiden, wird als Termin das dritte Juli-Wochenende in geraden Jahren geplant und damit im Wechsel mit dem Dillendorfer Dorffäscht.

Team formiert sich neu

Das neue Orga-Team wird mit Unterstützung durch die Stadtverwaltung die Bereiche Sponsoring, Finanzen, Tombola, Öffentlichkeitsarbeit, Rahmenprogramm und Technik abdecken. Allerdings wurde noch nichts in Stein gemeißelt. Eine weitere Sitzung in zwei Wochen soll es neuen Vereinsvertretern ermöglichen, sich aktiv an Änderungen zu beteiligen. Denn durch das neue Konzept gibt es gemäß der Umfrage mehr Interessierte, die sich die Arbeit in der Vereinsgemeinschaft teilen können; so hält sich der Arbeitsaufwand in Grenzen, wenn mehrere Vereine an einem Stand/Zelt aktiv werden.

2020 nach altem Muster

Der bereits gesetzte Termin, 11./12. Juli 2020 in alter Konzeption bleibt bestehen; die Umsetzung des zweitägigen Programms (bisher ist sonntags nur Frühschoppen-Konzert) in der neuen Konzeption eines Familienprogramms soll ab 2022 erfolgen. In noch größeren Rahmen soll das Städtlefest 2024 stattfinden, wenn sich der Ausbruch des Bauernkriegs zum 500. Mal jährt.

Weitere Sitzung

Das neue Städtlefest-Konzept und das neue Orga-Team sollen am Mittwoch, 13. November, um 19 Uhr bei einer öffentlichen Sitzung im FFW-Gerätehaus Stühlingen beschlossen werden.