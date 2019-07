von Yvonne Würth

Bereits 45 Jahre alt und noch immer attraktiv: Das 45. Städtlefest Stühlingen findet am kommenden Wochenende, 13. und 14. Juli statt in der idyllischen Altstadt rund um das Rathaus. Die beiden Organisatoren Andreas Budde und Arnfried Winterhalder haben ein unterhaltsames Programm zusammengestellt, von Musik über Kunst bis hin zu einer beeindruckenden Zirkusshow mit jungen Akrobaten.

Fassanstich mit Bürgermeister

Das Fest startet am Samstag, 13. Juli, ab 16 Uhr, mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Joachim Burger an Bühne 1. Der Musikverein Lausheim wird zum Nachmittagskonzert aufspielen. Im Anschluss zeigt der Zirkusverein „Zebrasco“ des Klettgaugymnasiums Tiengen seine jungen und akrobatischen Künstler um 17.30 und 18.30 Uhr.

Nicht nur Akrobatik: Der Zirkusverein Zebrasco mit Schülern des Klettgaugymnasiums Tiengen tritt beim Städtlefest Stühlingen dreimal auf, darunter auch mit seiner atemberaubenden Feuershow. | Bild: Zirkus Zebrasco

Musik in allen Variationen

Es folgt die Frauengesangsgruppe Karamel um 19 sowie 21 Uhr in der alt-katholischen Kirche. Auf Bühne 2, ab 20 Uhr, nimmt unterdessen die Blechbläser-Band Blosmaschii aus Löffingen-Unadingen Platz. Jazz, Rock, Pop und Schlager verpacken die neun Männer originell in ihren eigenen Bläsersound und geben diesen mit Leidenschaft zum Besten.

Jede Menge mitreißender Livemusik wird beim 45. Städtlefest geboten, das dieses Wochenende ab 16 Uhr am Samstag, 13. Juli startet. Im Bild ist die Blechbläserformation Blosmaschii aus Löffingen-Unadingen zu sehen. | Bild: Blosmaschii

Gleichzeitig ab 20 Uhr spielen Crowson & Cramer auf Bühne 3. Die beiden Gitarristen Nigel Crowson und Gisi Cramer sind seit fast 40 Jahren auf der Bühne und spielt die beliebtesten Melodien von Sting, Pink Floyd, Dire Straits, Bob Dylan, Mike & The Mechanics und anderen.

Das Gitarrenduo Crowson & Cramer sorgt beim 45.Städtlefest Stühlingen ebenfalls für Unterhaltung. | Bild: Crowson & Cramer

Ab 21 Uhr startet die neu formierte Waldshuter Band The Roaring Tomtits mit bekannten Gesichtern aus erfolgreichen Bands der Region. Die fünf brüllenden Blaumeisen Rafael Herrmann, Volker Simon, Bernd Granacher, Daniela Leber und Elli Rünzi gaben ihr Debüt im Februar und locken mit mitreißenden unplugged-Versionen von zeitlos guter Musik.

Die zwitschernden Blaumeisen, „Roaring Tomits“ aus Waldshut-Tiengen frei übersetzt, kommen auch zum 45. Stühlinger Städtlefest und sorgen für musikalische Unterhaltung aus 40 Jahren Rock- und Pop-Geschichte. | Bild: Ulrike Fischer

Während die Bands für Musik sorgen, können sich die Besucher an den Köstlichkeiten laben, die die Vereine an ihren Ständen und Zelten anbieten. Wer es ruhiger möchte, macht einen Abstecher in die Bilderaussstellung der Malgruppe „Intuitives Malen“ in der Altkatholischen Kirche.

Kunst in der Stadtschür

Genügend Zeit sollte mitgebracht werden für die Kunstausstellung des Kunstvereins Stühlingen mit Martin Oppe und Edyta Nadolska-Scheib in der Schür am Stadtgraben, Eberfingerstraße 3. Denn neben den klassischen Bildern gibt es hier einen Raum-im-Raum, der von den Besuchern aktiv mitgestaltet und erlebt werden kann.

Auch leise Töne gibt es beim 45. Stühlinger Städtlefest. Gleich zwei Kunstausstellungen fordern die Besucher auf, in Ruhe und mit Muße die Bilder zu betrachten. Sowohl in der Schür am Stadtgraben beim Kunstverein Stühlingen und Schwarzwaldverein Stühlingen als auch in der Altkatholischen Kirche mit der Bilderaustellung der Malgruppe „Intuitives Malen.“ Das Bild stellt die Klosterinsel Rheinau dar und wurde von Martin Oppe gemalt. | Bild: Yvonne Würth

Diese Kunstausstellung ist auch am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet (Finissage mit Kaffeestube). Unter dem Dach bietet der Schwarzwaldverein Stühlingen seinen beliebten Bücherflohmarkt an. Für die Kinder gibt es ein kniffliges Kreiselspiel, im Erdgeschoss sowie vor der Schür gibt es ein reichhaltiges Essensangebot. Als blühende Oase im Festtrubel lockt der Schür-Garten daneben ein.

Eggingen Zwei Gründe zum Feiern: Pfarrer Hans Jürgen Allgaier wird 85 Jahre alt und ist zugleich 50 Jahre Seelsorger in Eggingen Das könnte Sie auch interessieren

Tombolaverlosung

Die Tombolaverlosung mit 25 Preisen findet ab 22 Uhr auf Bühne 1 statt, Lose sind bei den Vereinen und der Stadtverwaltung im Vorfeld sowie während des Festes am DRK-Stand erhältlich. Im Anschluss an die Tombolaverlosung bietet Zebrasco eine Feuershow. Der Abschluss des Festes findet am Sonntag ab 11 Uhr auf Bühne 1 statt mit dem Frühschoppen des MV Bettmaringen. Von 11 bis 13 Uhr findet in der alt-katholischen Kirche die Bilderausstellung der Malgruppe „Intuitives Malen“ statt.