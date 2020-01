von Yvonne Würth

Erfolgreich legten drei Jungmusiker der Stadtmusik Stühlingen die Prüfungen für das Leistungsabzeichen in silber und bronze ab. Dafür wurden sie beim Neujahrskonzert der Stadtmusik in der Stadthalle geehrt.

Laura Armbruster (links) wird mit Lena Sadrina (rechts) im Laufe des Jahres in das Orchester aufgenommen, beide haben mit der Querflöte das Abzeichen in bronze abgelegt. Philip Sadrina (Mitte) spielt bereits bei den Aktiven im Trompetenregister mit.Für ihn gab es das Abzeichen in silber.