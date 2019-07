Stühlingen Stühlinger Maler Martin Oppe lädt zu seiner ersten Ausstellung in die Schür am Stadtgraben

Der Stühlinger Maler Martin Oppe, Mitglied beim Kunstverein, veranstaltet am Freitag, 5. Juli, seine erste Ausstellung unter dem Titel „Malerei“ in der Schür am Stadtgraben. Zur Seite steht ihm Künstlerkollegin Edyta Nadolska-Scheib, die unter dem Motto „Bilder und Objekte“ ihre Werke präsentiert.