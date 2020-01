Für das Projekt „KI für bessere Straßen“ erhielt die Stadt Stühlingen einen Förderbescheid des Landes Baden-Württemberg. Das Projekt, bei dem Smartphones zum Einsatz kommen, hilft, den aktuellen Zustand von Straßen besser zu beurteilen. Überreicht wurde die Urkunde bei der Jungfernfahrt der Wutachtalbahn an der neuen Haltestelle in Stühlingen. Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller (CDU) überreichte die Urkunde mit dem Förderbescheid über rund 10.700 Euro an Bürgermeister Joachim Burger. „Es ist wichtig, dass auch kleine Projekte dieser Art auf dem Weg zur Digitalisierung gefördert werden“, betonte Hartmann-Müller. Das Förderprogramm wurde 2019 zum dritten Mal aufgesetzt und soll dazu beitragen, Baden-Württemberg als digitale Leitregion in Europa aufzubauen.