von Lucia van Kreuningen

Das Fest zu Ehren des Kirchenpatrons St. Martin ist in Grimmelshofen alljährlich am 11. November ein ganz besonderes Ereignis. Den Festgottesdienst um 10.15 Uhr umrahmen der Musikverein und der gemischte Chor musikalisch. Im Gemeindehaus findet dann eine große weltliche Feier statt. Ab 14 Uhr werden Pfarrgemeinderat und Pfarrer Michael Klotz sowie die Sozialstation ihre Jahresberichte darlegen. Die Aktiven des Musikvereins sorgen für das leibliche Wohl der Gäste.

Martinsgänse aus Hefeteig haben Tradition

Die Kinder gedenken dem Schutzpatron St. Martin am darauf folgenden Montag mit dem traditionellen Laternenumzug, der um 17.30 Uhr beginnt. Angeführt wird dieser Umzug von einem Reiter hoch zu Ross, der den Heiligen Martin darstellt. Im Anschluss daran gibt es die begehrten Martinsgänse aus Hefeteig. "Das ist bei uns schon seit vielen Jahren Tradition. Seit einigen Jahren werden die Martinsgänse von Brigitte und Franz Duttlinger, dem Wirteehepaar vom Gasthaus Wutachschlucht bei Blumegg, für die Kinder und Musiker spendiert", erklärt Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser. Organisiert wird der Martinsumzug von den Ortschaftsräten und dem Gemeindeteam.

Wer war St. Martin?

Wer jedoch war dieser Martin und was hat er mit den Laternen und den Gänsen zu tun? Dieser Martin wurde etwa im Jahr 316 nach Christus in Pannonien im heutigen Ungarn geboren. Als Sohn eines römischen Offiziers hatte sein Vater natürlich eine Laufbahn als Offizier für ihn vorgesehen und das erreichte er auch. Etwa mit 17 Jahren war er in Amiens in Frankreich stationiert und in einer kalten Winternacht auf seinem Heimweg begegnete ihm ein Bettler, der kaum bekleidet war und daher fror. Martin hatte Mitleid mit diesem Mann und da er keine andere Möglichkeit hatte ihm zu helfen, nahm er sein Schwert und teilte seinen eigenen Mantel in zwei Teile und gab einen davon dem Bettler. Bei den Martins-Umzügen gibt es meist eine Darstellung dieser Szene. Die Legende besagt, dass in der Nacht nach der Mantel-Teilung Jesus dem römischen Offizier im Traum erschienen sei und ihm offenbart haben soll, dass Jesus der Bettler gewesen sei. Martin ließ sich taufen und zum Priester ausbilden.

Warum Martins-Gänse?

Was haben aber nun Gänse mit diesem St. Martin-Gedenktag zu tun? Da er ein gutherziger und großzügiger Kirchenmann war, wollten die Bürger von Tours Martin zu ihrem Bischof wählen. Doch der bescheidene Martin hielt sich des Amtes nicht für würdig und versteckte sich in einem Gänsestall. Das laute Geschnatter der Tiere verriet ihn jedoch, und so wurde Martin im Jahr 372 zum Bischof gewählt. Zur Strafe jedoch ließ Martin die Gänse schlachten, so erzählt die Legende.

Doch der Brauch mit den Martins-Gänsen hat noch einen anderen Hintergrund. In früher Zeit war der 11. November einer der Tage, an dem die Bauern Steuern und Naturalien an ihre Herrschaft entrichten mussten. Die Gans gehörte eben auch zu solchen Tribut-Leistungen dazu. Zugleich war der 11. November der letzte Tag vor Beginn der 40-tägigen Fastenzeit vor Weihnachten. Die Menschen nutzten die vorerst letzte Gelegenheit, noch einmal einen deftigen Braten zu genießen.

Martin starb im Jahr 397 und wurde am 11. November in Tours beerdigt. St. Martin wurde nach der Heiligsprechung zum Schutzpatron der Winzer, Fassmacher, Schneider, Müller und Hutmacher.

