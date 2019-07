von Ulrike Schupp

Wiedersehen nach vielen Jahren: Gemeinsam verbrachten die früheren Schulkameraden der Hohenlupfen-Schule Stühlingen, Jahrgang 1989, einen Tag in der Herrischried Sport- und Erlebniswelt mit Bogenschießen, Axt werfen und vielem mehr. Nach einem griechischen Abendessen in Herrischried klang der Tag am Lagerfeuer in Segeten aus. Auch Klassenlehrerin Frau Keller war beim Klassentreffen dabei, konnte aber nicht allzu lange bleiben.