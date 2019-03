von sk

Die Grünen haben für die Kreistagswahl im Bezirk VI neun Kandidaten nominiert. „Noch nie gab es so viele grüne Kandidatinnen und Kandidaten im großen Wahlbezirk, der die Gemeinden Bonndorf, Eggingen, Stühlingen, Wutach, Wutöschingen, Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen umfasst“, sagte Kreisvorsitzender Niklas Nüßle. Dies schreiben die Grünen in einer Pressemitteilung.

Angeführt wird die Liste von Niklas Nüßle aus Wutöschingen. Dem 24-jährigen Studenten für Chemie- und Bioingenieurswissenschaften liegen neben den Themen Umwelt-, Klima- und Artenschutz insbesondere auch Mobilität und Digitalisierung am Herzen. Dafür engagiert er sich auch im Kreisvorstand des Kreisverbands Waldshut und im Ortsverband Wutachtal.

Auf Platz zwei stellt sich Thomas Mann aus Wutach zur Wahl. Der neue stellvertretende Vorsitzende des Ortverbands will sich im Kreistag auch für einen besseren Tierschutz einsetzen. Auf Platz drei tritt Martin Schmidt aus Wutöschingen an. Er ist Geschäftsführer einer Beratungsfirma und will sich auch für nachhaltige und zukunftssichere Wohn- und Mobilitätskonzepte einsetzen. Als Listen-Vierter tritt Achim Würth aus Wutöschingen an. Für den Stuckateurmeister sind energetische Sanierung und Artenschutz überaus wichtige Themen.

Auf Platz fünf steht Gabriela Utz-Wehrmann aus Riedern am Wald. Ihr liegen die Gesundheitspolitik und Mobilität am Herzen. Als Sechster tritt Norbert Utz aus Riedern am Wald an. Der langjährige Vorsitzende des Kreisverbands will sich besonders für nachhaltige Mobilität und die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum einsetzen. Auf Platz sieben steht Daniela Botos, Sekretärin aus Bonndorf. 21 Jahre lang führte sie den Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen und setzt sich für Generationen-Gerechtigkeit und Klimaschutz ein.

Nina Nüßle aus Grafenhausen ist mit 21 Jahren die jüngste Kandidatin. Die Brauerin und Mälzerin in Ausbildung ist Sprecherin der Grünen Jugend im Kreis und Redakteurin der Mitgliederzeitschrift der Grünen Jugend Baden-Württemberg. Sie setzt sich für eine grüne Zukunft für Tier und Mensch und für Frauenpolitik ein. Komplettiert wird die Liste von Valentin Helling aus Wutöschingen. Als Lehrer an der Gemeinschaftsschule liegt ihm auch das Thema Bildung sehr am Herzen.