von Edelgard Bernauer

Dass vier Generationen sich an Heiligabend zusammenfinden, um gemeinsam Weihnachten zu feiern, kommt recht häufig vor. Dass allerdings die Einstimmung auf die Feiertage unter freiem Himmel stattfindet, dürfte eher selten der Fall sein. Die Großfamilie Kaiser in Grimmelshofen hat 2003 den Probelauf auf dem Zitrosenbuck hoch über Grimmelshofen absolviert. Und weil das alle Beteiligten so schön fanden, wurde Weihnachten unter freiem Himmel bisher schon sechsmal wiederholt.

Die Kaisers Wolfgang Kaiser (56) war von 2000 bis 2006 und wieder seit 2009 Ortsvorsteher. Im Musikverein spielt er das Tenorhorn und ist auch bei der Feuerwehr. Sohn Sebastian und Tochter Verena sind im MV Grimmelshofen Klarinettisten. Sebastian und Hansi Kaiser sind bei den 16 Zäche. Dagmar Budde, geborene Kaiser, ist im Sängerbund Stühlingen und engagiert sich beim OBS. Andreas Budde organisiert seit vielen Jahren das Städtlefest an vorderster Front mit. Sohn Julian ist Co-Vorsitzender der Stadtmusik Stühlingen.

Die Organisation ist zu einem Gutteil Männersache. Das hat den angenehmen Nebeneffekt, dass die weiblichen Familienmitglieder spürbar entlastet werden. Dafür, dass der Heilige Abend und ein Teil der Heiligen Nacht unter dem Sternenzelt gelingt, spielt der Wetterbericht eine entscheidende Rolle. Es darf kalt sein und es darf schneien, es darf auch einmal föhnig sein, nur regnen sollte es möglichst nicht.

Die Großfamilie Kaiser ist bekannt dafür, dass sie gerne feiert. Gelegenheiten gibt es das ganze Jahr über genug. Einer hat immer Geburtstag, feiert Hochzeit oder Taufe, hat das Abitur oder eine andere Prüfung bestanden. In diesem Jahr versammeln sich 13 Personen. Das sind Uroma Helga und Uropa Georg, Oma Margot und Opa Wolfgang, Die Kinder Sebastian, Silvia, Verena, Hansi, Dagmar mit Andreas, Julian und Annika. Aber absolute Hauptperson wird vermutlich Leon sein, der gerade einmal drei Jahre alt ist. Leon ist besonders gespannt, denn er benötigt für den Fuhrpark seines Miniatur-Bauernhofes noch ganz dringend „än Häxler“.

„Ich söt no en Häxler ha“, sagt der dreijährige Leon Kaiser, der sich vom Christkind einen Häcksler für seinen Bauernhof wünscht. | Bild: Familie Kaiser

Den Heiligen Abend in diesem Jahr feiern die Kaisers nicht auf dem Zitrosenbuck, sondern im Umfeld des neuen Eigenheims, das Sebastian, Leon und Silvia Kaiser erst vor Kurzem bezogen haben. Da die Familienmitglieder Wolfgang, Andreas, Sebastian, Verene, Annika und Julian Blasmusiker sind, gibt es zum Fest Livemusik.

Einen speziellen Brauch haben die Kaisers zudem: Kleine Geschenke im Wert von je 3 Euro liegen bereit und jedes Familienmitglied darf sich eines aussuchen. In diesem Jahr ist als Geschenkle-Motto „öbbis zum Mampfe“ vorgeschlagen. Es darf ruhig etwas Lustiges oder Originelles sein. Seine Würstchen brät jeder Teilnehmer an vorbereiteten Stöcken selbst. Glühwein, skandinavischen Glögg, Glühtee und Kinderpunsch sorgen ebenfalls für Wärme. Auch ein Schnäpschen darf nicht fehlen. Und wer zufällig vorbeikommt, kann davon ausgehen, dass er oder sie ebenfalls willkommen ist.

Wolfgang Kaiser erinnert sich an Weihnachten auf dem Zitrosebuck. Von dort blickt man auf die berühmt-berüchtigte Unterführung und Ortsdurchfahrt. Im Laufe des Abends, so Wolfgang Kaiser, wurde der Verkehr nach und nach immer weniger und irgendwann war dann auch auf der B 314 wirklich stille Nacht.