von Yvonne Würth

In Stühlingens zehn Ortsteilen werden die Bürger in den Einwohnerversammlungen informiert. Ortsspezifische Themen sowie der Kontakt der Vertreter der Gemeindeorgane und der Stadtverwaltung sind hier möglich und erwünscht. Im Anschluss an den Informationsteil haben die Bürger die Gelegenheit offene Fragen zu klären oder Anregungen zu geben. Nach den erfolgten Bürgerversammlungen in Lausheim und Blumegg folgen nun diesen Freitag Einwohnerversammlungen in Eberfingen sowie in zwei Wochen in Stühlingen. Über das Gesamtpaket Stühlingen informierte Bürgermeister Joachim Burger in Lausheim sowie in Blumegg gleich aus den Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre.

Versorgung: Hervorragend bestellt ist es um die ärztliche Versorgung in Stühlingen. Sowohl das Krankenhaus Loreto (Hegau-Bodensee-Klinikum) als auch das Medizinische Versorgungszentrum mit den Praxen für Anästhesiologie und Gynäkologie sowie der Hausarztpraxis Dr. Haarmann/Kau und die Hans Carossa Klinik sind in Stühlingen: „Wir werden darum kämpfen, dass uns das bleibt, auch das Krankenhaus.“ Im Jahr 2019 gab es bei den 45 Betten eine Belegung von 2200 Patienten, deren Einzugsgebiet weit aus der Gemarkung Stühlingen herausreiche.

Stühlingen Die Klinikleitung blickt optimistischer in die Zukunft des Loreto Krankenhauses in Stühlingen Das könnte Sie auch interessieren

Kinder: Die Realschule Stühlingen erhielt das Berufswaghl-Siegel (Boris). Die Kinderbetreuung stelle die Stadt Stühlingen vor enorme Herausforderungen, die Öffnungszeiten der Kindergärten werden an die Wünsche der Eltern angepasst, zunehmend sollen jüngere Kinder betreut werden, die Kindergärten in Bettmaringen und Lausheim sind künftig mit sechs Stunden durchgehend länger geöffnet. Die Ergebnisse des Workshops zu kommunalen Themen mit 350 Jugendlichen stellten diese selbst dem Gemeinderat vor, Bürgermeister Joachim Burger freute sich über die rege Beteiligung. 19.000 Euro Spenden gab es für den Spielplatz Stühlingen, initiiert durch die Elterninitiative. Das Sommerferienprogramm von Firmen, Vereinen und Privatpersonen für Kinder kommt regelmäßig sehr gut an, der Dank der Stadtverwaltung gehört den engagierten Mitmachern, die über die lange Ferienzeit ihre Freizeit opfern, um den Kindern schöne Ferien zu bieten.

Bad Säckingen Emil Steinberger will, dass sich die Menschen bei ihm nur mit Lachen anstecken und sagt seine Auftritte ab Das könnte Sie auch interessieren

VHS: Die Volkshochschule Wutöschingen bietet als Außenstelle Stühlingen eine Reihe Sprachkurse an.

Die Volkshochschule Wutöschingen bietet als Außenstelle Stühlingen eine Reihe Sprachkurse an. Tourismus: Der Tourismus ist im Aufschwung. Im vergangenen Jahr wurden Stadtführungen mit verschiedenen Themenbereichen angeboten. Tickets für den seit Dezember regelmäßig fahrenden Zugverkehr sind im Rathaus erhältlich, außerdem wurde das Tourismusbüro eingerichtet im Versicherungsbüro Reinhard Schmitt. Die Chormusik und Hölderlin-Lesung im März wurden gut angenommen.

Der Tourismus ist im Aufschwung. Im vergangenen Jahr wurden Stadtführungen mit verschiedenen Themenbereichen angeboten. Tickets für den seit Dezember regelmäßig fahrenden Zugverkehr sind im Rathaus erhältlich, außerdem wurde das Tourismusbüro eingerichtet im Versicherungsbüro Reinhard Schmitt. Die Chormusik und Hölderlin-Lesung im März wurden gut angenommen. Straßen und Gebäude, Friedhof: Eine Machbarkeitsstudie für die seit langem gewünschte Ortsumfahrung Grimmelshofen koste 25.000 Euro. Regelmäßig besichtigen politische Vertreter das Nadelöhr und versprechen, sich der Sache anzunehmen. Auch die Tennisanlage sowie die Discounter gegenüber der Einfahrt in Stühlingen sollen künftig besser erreichbar sein: „Wir sind an einer Unterquerung und Ampelanlage dran“, versicherte Büürgermeister Burger in den Einwohnerversammlungen. Die Zählung ergab 14.000 Autos sowie 1400 Laster täglich, was das Überqueren der B 314 für Fußgänger erschwert und gefährlich macht.

Infos über Stühlingens zehn Ortsteile wie die anstehende Sanierung des Städtles, wie die Altstadt Stühlingens genannt wird, gibt es in den Einwohnerversammlungen Im Archivbild vom Städtlefest 2019 sind das Gasthaus Rebstock (links) und in Eberfingen am heutigen Freitag, 13.März um 20 Uhr im Gemeindesaal Eberfingen sowie am Mittwoch, 25.März um 19 Uhr in der Realschul-Aula. das Rathaus (rechts) zu sehen, im Vordergrund wärmen sich die jungen Artisten des Zirkus Zebrasco auf. Bild: Yvonne Würth

Der Umbau des Rathauses Oberwangen zu Feuerwehrgerätehaus und Gemeindesaal für die Vereine kostet 1,4 Millionen Euro, die Finanzierungslücke von einer halben Million Euro werde durch Rücklagen gedeckt. Ursache der Finanzlücke ist ein geringer als erwartet ausgefallener Zuschuss aus dem Ausgleichsstock für leistungsschwache Gemeinden. Voraussichtlich im Sommer/Herbst findet die Einweihung statt. Die Grabpflege ist künftig möglich als gärtnergepflegtes Grabfeld mit Kosten (25 Jahre) von 2600 bis 7375 Euro.

des Rathauses Oberwangen zu Feuerwehrgerätehaus und Gemeindesaal für die Vereine kostet 1,4 Millionen Euro, die Finanzierungslücke von einer halben Million Euro werde durch Rücklagen gedeckt. Ursache der Finanzlücke ist ein geringer als erwartet ausgefallener Zuschuss aus dem Ausgleichsstock für leistungsschwache Gemeinden. Voraussichtlich im Sommer/Herbst findet die Einweihung statt. Die Grabpflege ist künftig möglich als gärtnergepflegtes Grabfeld mit Kosten (25 Jahre) von 2600 bis 7375 Euro. Personen: In der Realschule Stühlingen wurde Hausmeister Erwin Stritt in den Ruhestand verabschiedet, neu sind die beiden Gebäudemanager Paul Bölle und Sven Groschinski sowie für die Ehrenbachhalle Weizen Christoph Schwarz. Bauhofleiter Emanuel Amann sowie die neue Managerin für Integration Nadine Knoth wurden begrüßt. Die „Freunde des Friedens“ gründeten eine neue Ortsgruppe in Stühlingen mit dem Vorsitzenden Adnan Aoudah.

In der Realschule Stühlingen wurde Hausmeister Erwin Stritt in den Ruhestand verabschiedet, neu sind die beiden Gebäudemanager Paul Bölle und Sven Groschinski sowie für die Ehrenbachhalle Weizen Christoph Schwarz. Bauhofleiter Emanuel Amann sowie die neue Managerin für Integration Nadine Knoth wurden begrüßt. Die „Freunde des Friedens“ gründeten eine neue Ortsgruppe in Stühlingen mit dem Vorsitzenden Adnan Aoudah. Zahlen: In Stühlingen gab es im vergangenen Jahr 59 Geburten und 75 Todesfälle, die meisten Geburten gab es in Stühlingen (18) und Bettmaringen (13): „Wir wachsen weiter“, die Einwohnerzahl liegt aktuell bei 5343. In einer Übersicht zeigte Bürgermeister Joachim Burger die Handlungsfelder für die Stadt- und Ortsentwicklung Stühlingen mit den Themenfeldern Wohnen, Schulen/Kindergärten, Vereine/Organisationen, Infrastruktur für die zehn alphabetisch aufgeführten Ortsteile.

Stühlingen Über Pfingsten nach Bellême: Städtepartnerschaftskomitee lädt zur Fahrt in die französische Partnerstadt Das könnte Sie auch interessieren

Bauen und Wohnen: Die Erschließung des Industriegebietes Sulzfeld sei Chefsache, betonte Bürgermeister Joachim Burger. Der Spatenstich des Fahrerhotels und Logistikzentrum fand bereits statt, die Firmen Sto und Deutsche Post planen, dort zu bauen, noch gibt es freie Flächen. Die Sanierung des Städtles, der Altstadt Stühlingen steht an. 69 Gebäude stehen unter Denkmalschutz, mit 2,5 Millionen Euro Fördergelder werde gerechnet, informierte der Bürgermeister.

Termine Folgende Einwohnerversammlungen stehen bereits fest: Gemeindesaal Eberfingen mit Ortsvorsteher Wolfgang Löhle, Bürgermeister Joachim Burger sowie Förster Pirmin Wiethaler am Freitag, 13. März um 20 Uhr. Außerdem in der Aula der Realschule Stühlingen am Mittwoch, 25. März um 19 Uhr. Weitere Informationen gibt es auch im Internet (www.stuehlingen.de).

Sonstiges: Der Gemeinderat Stühlingen plane, für die Ortschaftsräte ein eigenes Budget zur Verfügung zu stellen. Als Vorbereitung auf die 500-Jahr-Feier des Bauernkrieges 2024 arbeitet sich derzeit Heimatforscher Andreas Mahler durch die Archive der Ortsteile. Die bisherigen Ergebnisse sind bereits auf der städtischen Homepage zu sehen. Ein Defibrillator wird demnächst in Stühlingen aufgestellt. Das ZIS-Signal gab es in Weizen seit dem ersten August, Verluste gab es durch Wetter und Borkenkäfer im Stühlinger Wald.