von Juliane Kühnemund

Die Feuerwehrabteilung Lembach hat wieder einen Kommandanten. Simon Duttlinger wurde von den Kameraden in die Führungsposition gewählt, jetzt wurde Duttlinger im Gemeinderat Wutach offiziell als Abteilungskommandant verpflichtet.

15 Jahre lang hatte die Feuerwehrabteilung Lembach keinen Kommandanten, gab Bürgermeister Christian Mauch in jüngster Ratssitzung bekannt. Grund dafür sei die Tatsache gewesen, dass keiner der Lembacher Feuerwehrleute die fachlichen Voraussetzungen mitbrachte, die Führung der Abteilung zu übernehmen.

Wutach Schutz der Bevölkerung für die Feuerwehr Ewattingen oberstes Ziel Das könnte Sie auch interessieren

Die Abteilung Lembach war deshalb an die Abteilung Ewattingen angegliedert. Simon Duttlinger habe jetzt aber alle erforderlichen Lehrgänge absolviert und bestanden, lobte der Bürgermeister, der den neuen Kommandanten offiziell für die nächsten fünf Jahre in die Verantwortung nahm und ihm für sein Engagement und seine Bereitschaft, das Amt zu übernehmen, dankte. „Lembach ist jetzt wieder ein Stück schlagkräftiger“, freute sich der Bürgermeister.

Simon Duttlinger selbst nutzte die Gunst der Stunde gleich, um in der Ratssitzung auf einige Punkte in Lembach aufmerksam zu machen, die verbesserungswürdig sind. So sollte beispielsweise der Spielplatz saniert werden, auch vor dem Hintergrund, dass es in Lembach wieder 16 Kinder im Alter von null bis zehn Jahren gibt.

Bei Forstarbeiten im Wald seien zudem einige Waldwege stark in Mitleidenschaft gezogen worden, „alles ist matschig und sollte gerichtet werden“, sagte Duttlinger. Und dann stellte er noch die Frage, ob die Feuerwehrabteilung Lembach – wie in Münchingen – die Aufgabe der Entleerung der Schächte übernehmen könnte, um die Kameradschaftskasse etwas aufzubessern.

Das Thema Spielplatz sei in Arbeit, antwortete Bürgermeister Christian Mauch, bei den Waldwegen werde er sich kundig machen. Was die Entleerung der Schächte betrifft, könne man sich durchaus unterhalten, die Sache müsse aber zuverlässig erledigt werden und: „Reich werdet ihr damit sicherlich nicht“, so der Rathauschef.