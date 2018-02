Stühlingen Seltene Töne hört Publikum bei Carossa-Kultur mit dem Duo Rannsaich

Das Duo Rannsaich, bestehend aus Wolfgang Kerscher und Peter Lansky, spielte in der Hans-Carossa-Klinik irische Volksmusik und auch internationale Stücke auf außergewöhnlichen Instrumenten.

Jede Menge seltener und in unserer Gegend unbekannter Töne gab es beim Konzert in der Reihe Carossa-Kultur zu entdecken. Zu erleben waren zwei Musiker, die mit viel Freude an seltenen Instrumenten und am eigenen Gesang die Zuhörer in ihren Bann zogen. Wolfgang Kerscher und Peter Lansky hatten mit der Celtic-Harp und Dobro jedoch nicht nur irische Volksmusik präsentiert. Ihr Repertoire war international. Die beiden Musiker gaben sich den Namen Rannsaich, das heißt entdecken, und damit meinen die Musiker die verschiedenen Stilepochen, die mit ihren Instrumenten entdeckt werden können.

Musikstücke auf der Celtic-Harp gespielt, das hatten sich die Zuhörer noch vorstellen können. Hinzu kan ein Dobro, ein Instrument, das wie eine Gitarre aussieht und deshalb auch Resonatorgitarre genannt wird und auf dem Schoß liegend gespielt wird. Nicht nur mit bekannten Melodien punkteten die beiden Musiker, sondern auch Eigenkompositionen, besonders von Wolfgang Kerscher, waren dabei. Interessant waren auch die dazu erzählten Geschichten. So zum Beispiel das Stück „Nostalgie“, bei dem der Musiker erzählte, dass ihm die Ideen auch beim Sport auf dem Heimtrainer kommen.

Beim Titel "Jacobites", ein Stück aus dem schottischen Hochland, entstand die raue Schönheit dieses Landes vor den geistigen Augen der Zuhörer. Besonders eindrucksvoll erklang ein für die Instrumente abgewandeltes Stück aus den 30er Jahren, das die Zuhörer zum Mitklatschen animierte. Auch die Mandoline kam zum Einsatz und die Zuhörer geizten nicht mit Applaus.

Dabei war es für Wolfgang Kerscher fast ein Heimspiel, denn als „kleiner Bruder“, wie die Ärztin Ingeborg Kerscher-Habbaba anmerkte, ist Wolfgang Kerscher Doktor der Mathematik und im Marketing tätig, baut jedoch in seiner Freizeit zusammen mit seiner Ehefrau die Harfen. Peter Lansky ist im Hauptberuf Betriebswirt. Seine Instrumentenfavoriten sind das Dobro, die Gitarre und der Gesang. Für die zahlreich anwesenden Zuhörer war es ein gelungener Abend. Das nächste Konzert in dieser Reihe findet am Freitag, 9. März, statt. Dann nimmt das Duo Marena, Avila und Markus Baumann, die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise.