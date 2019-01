von Lucia van Kreuningen

Nach 20 Jahren Abstinenz hat die Narrenzunft „Hungrige Stühlinger“ erstmals wieder Zuwachs bei ihren Ehrenmitgliedern. Zu diesem Kreis gehörten bislang nur Ruth Kehl, Bertel Mack und Paul Maier sowie Ehrenzunftmeister Arnfried Winterhalder. Jetzt konnte Zunftmeister Daniel Fechtig gleich fünf Aktiven die Ehrenmitgliedschaft verleihen. Dies sind Gaby Böhler, Rolf Harder, Konrad Grüninger, Roland Heigl und posthum Manfred Schlagholz. Fechtig betonte: „Eine Gemeinschaft, insbesondere ein Verein wie der Unsere, lebt von Menschen die sich im Ehrenamt engagieren.“

Gaby Böhler hat schon als Kind ausgiebig Fasnacht gemacht und trug stolz die selbstgeschneiderten Kostüme ihres Opas Martin. Mit 16 Jahren ist sie in die Narrenzunft eingetreten und wurde 1971 auch Mitglied der Narrenwecker. Sehr oft hat sie sich als einzige Frau bei der Dekoration des Konradsaals beteiligt. 1982 übernahm sie den Posten als Schriftführerin, bis sie 1984 Vize-Zunftmeisterin wurde. 1987 trat sie wegen der Babypause ab. Mit wenigen Unterbrechungen war sie beim Bunten Abend als tragende Stütze dabei. Über viele Jahre hat sie zusammen mit Bernadette Nußberger das Stühlinger Ortsgeschehen in den Figuren „Elise und Josefine“ glossiert.

Seit 2004 hat Gaby Böhler die Regie beim Bunten Abend übernommen, motiviert, gibt wertvolle Tipps und tritt meist selber noch auf. 1990 hat sie auch die Moderation des Umzugs am Fasnachtsmontag übernommen. Ebenso lang leitet sie die Narrenwecker. Und für die Röllimusik öffnet sie am Fasnachts-Montag alljährlich ihre Schniederbude und verpflegt dort die großen und kleinen Röllis. Nach dem Tod von Narrenmutter Ruth Kehl war dieser Posten vakant, und die Vorstandschaft hatte beschlossen, Gaby Böhler zur Nachfolgerin zu küren. „Sie konnte die großen Fußstapfen sehr gut ausfüllen und ist eine würdige Nachfolgerin“, betonte ZUnftmeister Daniel Fechtig.

Die Laudatio auf Rolf Dieter Harder begann Daniel Fechtig mit den Worten: „Wer aus dem Hause Harder stammt, hat Fasnacht im Blut. Aus diesem Grund war unser Zunftmitglied Rolf Dieter Harder bereits als Kind in die Stühlinger Fasnacht mit eingebunden.“ Als Trommler bei der Stadtmusik und als Hansele hat Harder über viele Jahre versucht, beide Vereine unter einen Hut zu bringen. So war er als „Funkenmariechen“ bei der Stadtmusik im Umzug mit dabei.

Als Hansele war er lange aktiv im Vorstand und übernahm 1987 den Posten des Vize-Zunftmeisters von seiner Schwester Gaby Böhler. Bis 1999 hat er die Zunftmeister intensiv unterstützt. Er ist Ideengeber beim Bunten Abend und auch immer in mehreren Rollen aktiv. Auch die Technik liegt in seinen Händen: nur wenn er den entsprechenden Knopf drückt, öffnet oder schließt sich der Vorhang. So ist Rolf Dieter Harder seit über 30 Jahren der stille Hauptakteur der Bunten Abende. „Auch ist er immer mit seinem Werkzeugkoffer bei Zunftanlässen dabei und hilft. Dazu ist er ein außergewöhnlich bescheidener Mensch“, wie Daniel Fechtig hervor hob.

Konrad Grüninger hat schon ein halbes Jahrhundert als Zunftmitglied hinter sich. „Diese lange Zeit ist an sich schon eine herausragende Leistung“, so Zunftmeiter Fechtig. Als Gründungsmitglied der Narrenwecker war Grüninger bis vor sieben Jahren jeden Schmutzigen Donnerstag mit dabei, und als Urgestein der Bändelaufhänger ist er noch immer aktiv. Bei den Bunten Abenden tritt er mit den Tanzmäusen auf; legendär sind seine Auftritte als „Laila, Königin der Nacht“ oder „Der kleine grüne Kaktus“ sowie „Biene Maja“. Konrad Grüninger macht viele Dinge im Hintergrund, etwa die beiden Bög für die Fasnachtsverbrennung. Und seit vielen Jahren ist er einer der beiden Narrenbüttel und führt den Tross der Hungrigen Stühlinger bei Umzügen an.

Auch Roland Heigl ist auch schon seit 50 Jahren aktiv bei den Hungrigen Stühlingern. Der Narrenvirus wurde ihm schon von seinen Eltern in die Wiege gelegt. Seit 1970 ist er bei den Narrenweckern aktiv und hat bei den Preismaskenbällen zusammen mit einigen anderen ganz besondere Maskengruppen kreiert. Als Leiter der Untergruppe Bändelaufhänger sind seine Sprüche auch für die Jüngeren noch aktuell: „Denket draa, erscht die alte ufbruuche, bevor mo die junge aariißt“. Auch seinen Kindern hat Heigel den Narrenvirus weitergegeben, denn die sind schon im Vorstand aktiv. Wenn ihn seine Gesundheit auch nicht wie in früheren Zeiten mitwirken lässt, erledigt er doch im Hintergrund immer Kleinigkeiten, ohne die es jedoch meistens nicht geht.

Manfred Schlagholz wurde posthum zum Ehrenmitglied ernannt. Zunftmeister Daniel Fechtig hatte für das im vergangenen September verstorbene Zunftmitglied eine ganz besondere Laudatio vorbereitet. So war Manfred Schlagholz in der Pflegefamilie Kehl in Stühlingen aufgewachsen und dadurch auch durch seine Pflegefamilie in die Stühlinger Fasnacht eingeführt worden. Schon sehr früh hatte er mit seinem Pflegevater Fritz Kehl beim Aufstellen des Narrenbaums geholfen, ist Hansele geworden und war seit 1970 aktives Mitglied bei den Narrenweckern.

Auch bei den Bändelaufhängern war er bis zum Schluss dabei und hat auch immer für den Rathaus Hansele gesorgt. Er hat ihn in aller Stille immer wieder repariert, wenn etwas abgerissen oder defekt war. Auch die Filzstücke für die Narrenhäs hat er geschnitten, und viele Hansele können dank seiner Arbeit an Umzügen teilnehmen. „Viele Arbeiten hat er in aller Stille erledigt, und wenn man ihn danach gefragt hat, dann kam meist die prompte Antwort: des isch scho lang g'macht“, erinnert sich Daniel Fechtig.

Der Zunftmeister fügte in Erinnerung an Manfred Schlagholz an: „Manchmal hab ich das Gefühl, er sitzt wieder irgendwo in einer Ecke und schaut dem Narrentreiben mit seinem verschmitzten Lächeln zu, so wie er so oft gemacht hat.“