von Yvonne Würth

Großes Interesse bestand trotz Wochentags am „Tag des Wanderns“, zu dem bundesweit eingeladen wurde. In Stühlingen hatten die Stadt Stühlingen und der Schwarzwaldverein mit den Wanderführern Jutta Binner-Schwarz und Gerhard Schwarz zur Spurensuche historischer Besonderheiten im Schinderwald geladen.

Wanderführerin Jutta Binner-Schwarz (links) erläutert Besonderheiten in den Stühlinger Wäldern. | Bild: Stadtverwaltung Stühlingen

Bereits zum zweiten Mal hatten die Stadt Stühlingen und der Schwarzwaldverein zum bundesweiten Tag des Wanderns eingeladen. Er stand unter dem Motto „Geschichte(n) aus den Stühlinger Wäldern Teil II“ und führte zu den Spuren historischer Besonderheiten im Schinderwald. Bürgermeister Joachim Burger freute sich, 36 Teilnehmer begrüßen zu können: „Dies zeigt, dass großes Interesse an der Stühlinger Geschichte besteht.“ Auch er war gespannt, den Schinderwald von seiner geschichtlichen Seite kennenzulernen.

Die beiden Wanderführer erläuterten den interessierten Wanderern, dass „ein Gewann „Schinderwald“ in Stühlingen gar nicht existiert. Das im Volksmund so genannte Gebiet heißt offiziell „Vordere Bücken“, „Hintere Bücken“ und „Geltel“. Woher also hat der „Schinderwald“ seinen Namen? Des Rätsels Lösung: Hier stand einst die „Wasenhütte“ des „Wasenmeisters“ und somit die offizielle Abdeckerei der Region. Verendete Tiere wurden mit dem Schinderkarren in den „Schinderwald“ gebracht.“

Auch der jüdische Friedhof wurde thematisiert, von dem niemand mehr genau weiß, wo er sich befunden hatte. Was hingegen heute noch sichtbar ist, ist die Wolfsgrube. Beim Umsetzer ging es um den „Maiplatz“ der Stadtmusik und den Blick aufs Städtle. Diesen empfahl schon „Wöhrl‘s Reiseführer“ von 1907. Die entsprechende Passage zum Luftkurort Stühlingen sorgte für allgemeine Heiterkeit. Weiter ging es auf den nahen Grenzpfad, wo das Kuriosum „Hostiz“ erläutert wurde. Ein Blick in die ehemalige Tongrube im „Wösterholz“ schlug schon den Bogen zur „Ziegelhütte“, wo einst die Stühlinger Ziegler ihre Ziegel schlugen. Sie hatten das Recht, im Wösterholz, das auf Schleitheimer Gemarkung liegt, Ton zu graben.

Außerdem besichtigte die Gruppe im „Geltel“ den „Dreimärker“ von 1839. Der stattliche Grenzstein berichtet bis heute als sichtbares Zeichen vom Ende der „Hostiz“. Zum Schluss nahm die Wanderschar die kleine Anlage in Augenschein, die an die ehemalige, den Ertrag der Landwirte steigernde Sulzfeldwässerung erinnert. „Dank Heimatpflegefachwart Engelbert Klösel und weiteren Helfern gibt es hier wieder eine Stellfalle und eine restaurierte Bogenbrücke aus Tuffstein“, freute sich das Ehepaar Schwarz. Zum Abschluss traf man sich in der Schür am Stadtgraben zu einem kleinen Imbiss. Dort konnte auch ein Stühlinger „Feierabendziegel“ in Augenschein genommen werden.